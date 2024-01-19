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入室洗劫、強暴女主人 費城殺人犯逃亡10年後落網

編譯陳韻涵／即時報導
戴加多他面臨殺人、強暴、搶劫、入室盜竊、綁架和共謀犯罪等刑事控罪。(巴克斯郡檢察官辦公室)
戴加多他面臨殺人、強暴、搶劫、入室盜竊、綁架和共謀犯罪等刑事控罪。(巴克斯郡檢察官辦公室)

50歲男子戴加多(Thomas Delgado)十年前闖進費城郊區一戶人家殺人擄掠並性侵女主人，十年後他終於落網，上周在巴克斯郡(Bucks County)過堂，他面臨殺人、強暴、搶劫、入室盜竊、綁架和共謀犯罪等刑事控罪。

美聯社報導，戴加多被勒令關進郡監獄，不得保釋；法庭文件顯示，他沒有辯護律師，且電話號碼也停用；費城詢問報(Philadelphia Inquirer)稱，戴加多的家人已表明不置評。

當局表示，戴加多與另一名男性同夥2013年1月闖入48歲卡納扎羅(Joseph Canazaro)的家中，綑綁他與妻子和當年12歲的兒子，洗劫擄掠，拿走槍枝、金錢、珠寶等物品，而該名女子也遭受強暴。

兩名受害者逃脫後911報案，警方發現卡納扎羅死在費城以北約35哩處希爾敦鎮(Hilltown Township)家中車庫，死因是多處穿刺傷。

巴克斯郡檢察官上周表示，卡納扎羅的卡車後來在奎克鎮(Quakertown)廣場購物中心尋獲，「經鑑識比對犯罪現場與卡納薩羅失竊卡車內的證據，與戴加多相符」。

費城詢問報報導，調查人員表示，案發當時卡納扎羅積欠多間賭場等債權人數百萬元，手機通聯紀錄顯示，卡納扎羅2011年曾多次聯繫戴加多。

當局在逮捕狀中表示，女性被害人指認兩名男子中，體型魁武的是戴加多；她說，戴加多告訴她們，他數周來已在附近樹林監視他們家，並稱「我們知道妳有錢，就把錢交給我們吧」。

這名女子的律師布西科(Lou Busico)表示，戴加多落網的消息讓她心情複雜，「我的當事人十多年來不斷祈禱本案正義獲得伸張，她已盡最大努力繼續生活，但那天發生的事揮之不去」。

費城 監獄 北約

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