共和黨非裔領袖、南卡參議員史考特背書川普 重創海理

熟悉內情人士透露，共和黨內最受矚目的非裔領袖、南卡羅來納州聯邦參議員史考特決定在19日晚間於新罕布夏州宣布支持前總統川普。(路透)

華爾街日報引述熟悉內情人士，共和黨 內最受矚目的非裔領袖、南卡羅來納州 聯邦參議員史考特(Tim Scott)決定在19日晚間於新罕布夏州宣布支持前總統川普 ，這對前南卡州長海理(Nikki Haley)爭取共和黨總統提名來說，是一大打擊。

新罕布夏州23日將舉行初選。海理正在力抗共和黨逐漸團結起來力挺川普的態勢。

史考特曾角逐共和黨總統初選，去年11月宣布退選。紐約時報稍早先報導了史考特將為川普背書的打算。史考特表態後，唯一尚未替任何對手背書的重要候選人，只剩下今年年初退選的前新澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)。

克里斯蒂的支持者看起來比較像是會支持海理的政治中間派選民，希望脫離川普、翻開新頁。若他能及時為海理背書，可望成為她在新罕布夏州初選的助力。

川普之前已獲得南卡州重量級聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)和現任州長麥卡斯特(Henry McMaster)支持；史考特表態後，南卡州全部三名共和黨高級官員都已投入川普陣營。南卡州初選訂2月24日舉行，有可能成為川普競爭對手最後一搏的機會。

在下周新罕布夏州初選到來前，川普和海理變得更加敵對，兩人公開互相辱罵，愈來愈將對方描繪成讓共和黨失敗的人；新罕州共和黨總統初選基本上已縮小成為他們兩人之間的競爭。另一位候選人佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)在新州勝算不大，所以現在將競選重點放在南卡州。

15日愛阿華州初選結果，川普大勝，德桑提斯遙遙排在第二，海理排名第三。新罕州初選結果，將決定海理是否能繼續獲得選民和捐款者支持。倘若川普在新罕布夏州出現壓倒性的表現，海理接下來在南卡州可能很難再反彈；但即使海理在新州表現強勁，她在自己的南卡老家，仍然處於劣勢。