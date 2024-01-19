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瑞士ABB供應可疑中國起重機企業 美眾院委員會要查

中央社蘇黎世19日綜合外電報導
圖為瑞士蘇黎世一棟辦公大樓上的ABB標誌。路透
圖為瑞士蘇黎世一棟辦公大樓上的ABB標誌。路透

今天曝光的文件顯示，美國聯邦眾議院兩個調查中國安全威脅和風險的委員會正在審查瑞士機械工程公司ABB集團，因為在一間可疑中企運往美國的港口起重機上發現ABB的產品。

瑞典廣播電台（Sverige Radio）率先報導，美國眾院的國土安全委員會及美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會發函給ABB請求協助調查。

路透報導，ABB的產品包括充電設備、工業機器人及工廠發動機與傳動裝置。

這兩個委員會本週致函ABB執行長羅森格蘭（Bjorn Rosengren），信件被美國政治新聞網站Politico曝光。當中提到，中國國有企業振華重工運往美國的橋式起重機上裝有ABB的設備，引起美方「慎重關切」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）去年3月報導，美國官員日益憂心遍布全美各大港口、甚至包含幾座軍港內所用的中國製起重機，可能藉不起眼之便悄悄成為中國間諜工具。

報導指出，振華重工的起重機相對價廉物美，且內裝精密傳感器，可登錄和追蹤貨櫃來源和目的地；有些人擔心，中國可能藉此得知美國為全球美軍進出口的物資項目。

眾院委員會的信函表示，兩個委員會想要調查美國各海港可能面臨的「網路安全風險、外國情蒐威脅及供應鏈弱點」，因此邀請ABB高層主管前來參加公聽會，以釐清其與振華重工的關係。

信中還要求ABB提供集團與振華重工之間商業關係的資料，以及ABB與美國國防、情報和國家安全機關合作的資料，以檢視當中是否涉及利益衝突。

信中寫道：「允許振華重工在中國把ABB的設備和科技安裝在運往美國的起重機上，這是令人無法接受的，必須刻不容緩採取補救措施。」

信件提到，雖然ABB去年已提供文件來回覆相關詢問，但許多重要問題仍待回答。

ABB股價今天早盤一度應聲重挫2.5%。ABB集團證實收到這封信且正在檢視，將嚴肅看待此事件，也會做出「適當」回應。中國政府和振華重工則都尚未置評。

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