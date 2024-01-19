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ChatGPT浪潮 教育科技平台每分鐘都有人註冊AI課

中央社達沃斯18日綜合外電報導
ChatGPT的技術席捲全球，美國教育科技平台Coursera的人工智慧課程在去年平均每一分鐘都有新增用戶。（路透）
ChatGPT的技術席捲全球，美國教育科技平台Coursera的人工智慧課程在去年平均每一分鐘都有新增用戶。（路透）

美國教育科技平台Coursera執行長馬喬卡達今天表示，該平台的人工智慧AI）課程在去年平均每一分鐘都有新增用戶，顯示民眾希望把握這波生成式AI浪潮來提升相關技能。

路透社報導，美國人工智慧開發公司OpenAI用來研發聊天機器人ChatGPT的技術席捲全球，激發各家企業競相推出自家版本的聊天機器人。

馬喬卡達（Jeff Maggioncalda）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）接受路透社訪問時說：「我認為生成式AI是真正的熱點，因為它影響了許多人。」

馬喬卡達指出，Coursera正尋求和AI競賽中的領頭企業攜手合作推出AI課程，包括OpenAI及谷歌（Google）旗下人工智慧公司DeepMind。

投資人先前擔憂生成式AI相關的應用程式可能會取代教育科技企業，但相反地，這項技術卻鼓勵更多人提升自身技能，進而讓Coursera這類公司獲益。

Coursera目前擁有超過800項AI課程，去年共有逾740萬人次註冊。平台上每位學生都可以使用名為「教練」（Coach）的AI助手，這位助手就像ChatGPT一樣能提供個人化指導。

馬喬卡達提到，這個機器人是運用OpenAI及谷歌Gemini的大型語言模型打造而成，Coursera並不打算建立或訓練自己的模型。

他說道：「我們很可能只會在這些大型語言模型之上，使用專有數據進行微調。」

Coursera已利用相關技術將大約4000項課程翻譯成不同語言，還計劃今年擴大AI相關職缺的人才招募。

AI 人工智慧 OpenAI

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