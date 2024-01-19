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拜登之子杭特同意赴眾院委員會 就彈劾調查作證

中央社華盛頓18日綜合外電報導
總統拜登之子杭特（Hunter Biden）將於下月在兩個針對總統進行彈劾調查的委員會作證。（路透）
總統拜登之子杭特（Hunter Biden）將於下月在兩個針對總統進行彈劾調查的委員會作證。（路透）

美國聯邦眾議院共和黨人今天宣布，總統拜登之子杭特（Hunter Biden）將於下月在兩個針對總統進行彈劾調查的委員會作證。

法新社報導，聯邦眾議院監督暨問責委員會（Committee on Oversight and Accountability）主席柯默（James Comer）和司法委員會（Committee on the Judiciary）主席喬登（Jim Jordan）表示，「杭特．拜登將於2024年2月28日出席我們的委員會聽證會，宣誓作證。」

柯默與喬登在聲明中指出：「委員會也多次約談拜登家族成員和拜登政府幕僚，接下來將由杭特宣誓作證。我們期待聽到他的證詞。」

聲明並未提及，2月28日的聽證會將以公開或閉門方式進行。

共和黨人正競相在今年11月的總統大選之前，向民主黨競爭對手拜登總統發動攻勢。共和黨推派的總統候選人則很可能是醜聞纏身的前總統川普。

眾院的共和黨人已針對拜登總統從杭特海外商業交易中獲得個人利益的指控啟動彈劾調查，惟目前尚未提出任何證據。

本月10日，杭特無預警出現在眾議院監督暨問責委員會會場，坐在旁聽席上，以行動為拒絕國會傳訊自我辯解；當時，由共和黨主導的監督暨問責委員會和司法委員會正在辯論杭特拒為商業交易於閉門會議中作證，是否構成藐視國會罪。一時之間，共和、民主兩黨議員為杭特的現身爆發激烈交鋒。

拜登 共和黨 眾議院

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