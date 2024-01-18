國會通過短期支出法案 提供政府資金運轉到3月

眾院議長強生(中)18日離開眾院。(路透)

國會今天表決通過並向拜登 總統提交一份短期支出法案，這項法案將避免迫在眉睫的部分政府停擺，並供應聯邦機構資金運轉到3月。

美聯社報導，聯邦眾院 今天以314票支持、108票反對通過這項法案，投下反對票多是共和黨 會議較保守的議員。今天表決前，眾院自由黨團（House Freedom Caucus）宣稱「強烈反對」，因為這項措施將促成比他們支持更多的支出。

然而，約半數共和黨人加入民主黨人的行列，通過近幾個月來的第3項臨時撥款措施。數小時前，聯邦參院以77票支持、18票反對，壓倒性通過這項法案。

法案過關擴大了當前支出水準，並為國會參眾兩院爭取更多時間，以解決關於10月開始的財政年度全年支出法案的歧見。

對部分聯邦機構而言，這項臨時措施將持續至3月1日，這些聯邦機構將於明天耗盡資金。法案過關將使其他政府機構運轉延續至3月8日。

眾院議長強生（Mike Johnson）一直承受右派的壓力，要求他廢除與聯邦參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）本月稍早達成的1.66兆美元預算上限協議。共和黨籍眾議員羅伊（Chip Roy）表示，今天法案通過將促進上述兩黨協議。

強生、舒默及其他國會領袖和委員會主席昨天前往白宮商議支出立法，強生在會議中推動強化邊境安全措施，拜登和民主黨代表則闡明烏克蘭對抗俄羅斯侵略的安全需求。

拜登已要求國會通過1100億美元法案，以用於支援烏克蘭與以色列的戰時支出和美墨邊境安全。