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簡直了…狂男挑戰一周只吃好市多熱狗堡 竟然還變瘦

世界新聞網／綜合報導
七天吃了29份好市多熱狗堡，不僅省錢又變瘦。（取自TikTok @siryacht）
七天吃了29份好市多熱狗堡，不僅省錢又變瘦。（取自TikTok @siryacht）

好市多熟食區深受大家愛戴，許多民眾到好市多都不會錯過這些美食，甚至有人是專程為了它們前往。而熟食區的菜單換來換去，有一項商品是好市多從不漲價，也沒有想過要將它移出菜單，沒有錯，就是一份1.5美元的熱狗堡。

克里夫蘭有名影音創作者金斯利（Joey Kinsley）日前挑戰一連七天只吃好市多熱狗堡套餐（熱狗堡+冷飲），他表示想測試這樣的飲食計畫是否夠划算。於是金斯利真的每天三餐只吃這項套餐，並且記錄下他的身體變化，影片上傳至社群媒體迅速爆紅。

@siryacht

🌭I ate nothing but the Costco hot dog meal for 1 week. Here are the results:

♬ original sound - Sir Yacht

影片來源: TikTok @siryacht

在這七天當中，他吃了29份熱狗堡套餐，總花費43.5美元，相較千禧世代每周在飲食上的平均花費164.82美元少上許多。神奇的是，他的體重從挑戰開始前的229.5磅下降到225.3磅，7天內體重掉了足足有4.2磅（約為2公斤）之多，他也笑稱自己可能會因此開啟一波新的飲食計畫潮流。

金斯利表示，在挑戰過程中他完全沒有吃膩的感覺，除了排便時令他想起了威利旺卡的巧克力河，其他並沒有任何身體上的不適，被問到這七天的熱狗堡挑戰是否值得？他表示「我省了大筆錢、體重減輕，然後獲得了一個一生中神奇的體驗，當然非常值得。」

@siryacht

Had fun on FOX 8 in Cleveland this morning 😂

♬ original sound - Sir Yacht

除了在網路世界中爆紅，金斯利也被多家媒體邀請採訪，他受福斯新聞電視採訪時就自嘲的表示「我覺得我就像是做了什麼蠢事而被報導的那種人」，幽默的態度在座的主持人叫好，許多網友也打趣留言「我在好市多工作，我們家的熱狗堡差一點就要缺貨，兇手抓到了」、「通膨正在扼殺我們的口袋，值得慶幸的是我們還有好市多熱狗堡」、「一周只吃這些東西也能變瘦，顯示了你平時的飲食計畫有多糟」。

男子一周七天只吃好市多熱狗堡，並且表示非常值得。（取自TikTok @sirya...
男子一周七天只吃好市多熱狗堡，並且表示非常值得。（取自TikTok @siryacht）

好市多 社群媒體

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