我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑戰亞當斯 前市主計長斯靜格擬再選紐約市長

飛機上有最安全的座位嗎？ 答案恐讓你失望

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

編譯徐榆涵／即時報導
美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透
美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

華爾街日報報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）17日指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板（door plug）是在馬來西亞製造，並提供有關事故原因調查的新細節。

NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）17日表示，該門板是波音公司供應商Spirit AeroSystems在馬來西亞生產的，接著被運到該供應商位於堪薩斯州威奇托（Wichita）的工廠，最後用火車運往波音位於華盛頓州西雅圖附近倫頓（Renton）的737工廠。

霍曼迪表示，NTSB的調查將深入研究門板的生產、運輸、安裝和投入使用，以及過程中的質量檢查。多年來，波音不斷將各種零部件的生產外包，而這個門板的生產源頭凸顯其供應鏈的複雜性。波音公司和Spirit AeroSystems表示，支持當局對這起事故的調查。

霍曼迪17日在與參議院商業委員會成員舉行閉門會議後表示，目前沒有跡象表明故障發生在這個過程的哪個環節，可能發生在環節中的任何地方，NTSB不僅僅是在調查製造過程。

霍曼迪表示，門板上的一些螺栓應該是鬆的，不應該被擰緊。她說，螺栓被以插銷固定，稱NTSB的冶金分析將尋找疲勞開裂和腐蝕的跡象，以及導致阿拉斯加航空飛機門板脫落的其他潛在因素。

華爾街 供應鏈 華盛頓州

上一則

美上周初領失業金人數 降至2022年9月以來最低

延伸閱讀

波音自行檢驗飛安 FAA擬收回

波音自行檢驗飛安 FAA擬收回
FAA延長停飛737 MAX 9 等待波音提供進一步數據

FAA延長停飛737 MAX 9 等待波音提供進一步數據
空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音
波音737 MAX 9艙門脫落事件 FAA正式展開調查

波音737 MAX 9艙門脫落事件 FAA正式展開調查

熱門新聞

無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

2024-01-16 10:40
一對來自法拉盛的夫妻做試管嬰兒卻生出白人男嬰，原來是診所烏龍，錯誤將其他夫婦的胚胎置入亞裔妻子體內。多年後官司終於落幕。圖為示意圖，非當事人。(路透)

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

2024-01-11 15:03
57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

2024-01-12 14:52
積極角逐大位的前總統川普近期似乎氣色不佳。（美聯社）

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

2024-01-16 21:23
愛阿華州的摩因市區道路完全被雪掩蓋，路邊停放車輛被埋在積雪中。(美聯社)

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

2024-01-15 08:15
芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

2024-01-10 16:44

超人氣

更多 >
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕
賣房獲得64萬元利潤 如何避免資本利得稅？

賣房獲得64萬元利潤 如何避免資本利得稅？
素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相