波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

華爾街 日報報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）17日指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板（door plug）是在馬來西亞製造，並提供有關事故原因調查的新細節。

NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）17日表示，該門板是波音公司供應商Spirit AeroSystems在馬來西亞生產的，接著被運到該供應商位於堪薩斯州威奇托（Wichita）的工廠，最後用火車運往波音位於華盛頓州 西雅圖附近倫頓（Renton）的737工廠。

霍曼迪表示，NTSB的調查將深入研究門板的生產、運輸、安裝和投入使用，以及過程中的質量檢查。多年來，波音不斷將各種零部件的生產外包，而這個門板的生產源頭凸顯其供應鏈 的複雜性。波音公司和Spirit AeroSystems表示，支持當局對這起事故的調查。

霍曼迪17日在與參議院商業委員會成員舉行閉門會議後表示，目前沒有跡象表明故障發生在這個過程的哪個環節，可能發生在環節中的任何地方，NTSB不僅僅是在調查製造過程。

霍曼迪表示，門板上的一些螺栓應該是鬆的，不應該被擰緊。她說，螺栓被以插銷固定，稱NTSB的冶金分析將尋找疲勞開裂和腐蝕的跡象，以及導致阿拉斯加航空飛機門板脫落的其他潛在因素。