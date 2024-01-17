我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

記者胡玉立／即時報導
2020年涉嫌跪壓非裔男子埃利斯致死的三名華盛頓州塔科馬市警局員警，去年12月獲判無罪，每人將獲得50萬元自願離職金。(美聯社)
2020年涉嫌跪壓非裔男子埃利斯致死的三名華盛頓州塔科馬市警局員警，去年12月獲判無罪，每人將獲得50萬元自願離職金。(美聯社)

華盛頓州塔科馬(Tacoma)市16日公布文件顯示，有關2020年三名塔科馬警局員警涉嫌跪壓非裔男子埃利斯(Manuel Ellis)致死案，三名被告警察在去年12月被獲判無罪後，每人將獲得50萬元自願離職金。

代表死者家屬的律師艾瑞克森(Matthew Ericksen Sr.)為此表示，這種做法「有悖常理」，這些警察因埃利斯的死「實際得到了獎勵」，而且他們停職近四年期間，仍領取總計約150萬元薪水；「最糟的警察竟是薪水最高的警察！」艾瑞克森聲明寫道：「社區每個人都應該覺得憤怒」。

但是代表亞裔警員瑞金(Timothy Rankine)的律師布雷默(Anne Bremner)表示，「這些都是優秀的警察，此舉是向公眾表明，塔科馬很遺憾失去他們」。

2020年3月3日，時年33歲的埃利斯被三名警察跪壓致死，法醫解剖後認定埃利斯死因是他殺，原因是頸部受壓迫導致缺氧；家屬就此案對兩個政府機關提出民事賠償訴訟及刑事究責。埃利斯家人後來與被告之一的郡政府，達成400萬元和解協議。

針對三名警察的刑事訴訟，包括現年34歲的瑞金被控過失殺人、40歲的柯林斯(Matthew Collins)和38歲的伯班克(Christopher Burbank)被控過失殺人和二級謀殺，陪審團經兩個多月審判，去年12月宣布三人無罪。

塔科馬市16日公布三名警察簽署的「自願離職」協議副本，警察局長摩爾(Avery Moore)同時宣布調查結果指出，案發當天無人違反當時的使用武力政策。

市經理保利(Elizabeth Pauli)聲明表示：「這些協議支持我們社區和塔科馬警局走上一條負責的建設性道路。」

司法部可以針對侵犯聯邦公民權利提起訴訟，西雅圖聯邦檢察官辦公室上周表示正在審查此案；但審查範圍目前並未揭露。

刑事訴訟 亞裔 司法部

上一則

64歲男冤獄25年獲釋 怒告害他坐牢的法醫等人

延伸閱讀

場邊人語／雄獅發威 公羊生畏

場邊人語／雄獅發威 公羊生畏
賓州西部小鎮水機構 疑遭伊朗駭客網攻

賓州西部小鎮水機構 疑遭伊朗駭客網攻
馬州漲最低時薪 明年起調至15元

馬州漲最低時薪 明年起調至15元
2024展望╱22州調高最低工資 華州時薪16.28元最高

2024展望╱22州調高最低工資 華州時薪16.28元最高

熱門新聞

芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

2024-01-10 16:44
一對來自法拉盛的夫妻做試管嬰兒卻生出白人男嬰，原來是診所烏龍，錯誤將其他夫婦的胚胎置入亞裔妻子體內。多年後官司終於落幕。圖為示意圖，非當事人。(路透)

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

2024-01-11 15:03
無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

2024-01-16 10:40
57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

2024-01-12 14:52
積極角逐大位的前總統川普近期似乎氣色不佳。（美聯社）

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

2024-01-16 21:23
愛阿華州的摩因市區道路完全被雪掩蓋，路邊停放車輛被埋在積雪中。(美聯社)

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

2024-01-15 08:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元