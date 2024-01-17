跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

2020年涉嫌跪壓非裔男子埃利斯致死的三名華盛頓州塔科馬市警局員警，去年12月獲判無罪，每人將獲得50萬元自願離職金。(美聯社)

華盛頓州塔科馬(Tacoma)市16日公布文件顯示，有關2020年三名塔科馬警局員警涉嫌跪壓非裔男子埃利斯(Manuel Ellis)致死案，三名被告警察在去年12月被獲判無罪後，每人將獲得50萬元自願離職金。

代表死者家屬的律師艾瑞克森(Matthew Ericksen Sr.)為此表示，這種做法「有悖常理」，這些警察因埃利斯的死「實際得到了獎勵」，而且他們停職近四年期間，仍領取總計約150萬元薪水；「最糟的警察竟是薪水最高的警察！」艾瑞克森聲明寫道：「社區每個人都應該覺得憤怒」。

但是代表亞裔 警員瑞金(Timothy Rankine)的律師布雷默(Anne Bremner)表示，「這些都是優秀的警察，此舉是向公眾表明，塔科馬很遺憾失去他們」。

2020年3月3日，時年33歲的埃利斯被三名警察跪壓致死，法醫解剖後認定埃利斯死因是他殺，原因是頸部受壓迫導致缺氧；家屬就此案對兩個政府機關提出民事賠償訴訟及刑事究責。埃利斯家人後來與被告之一的郡政府，達成400萬元和解協議。

針對三名警察的刑事訴訟 ，包括現年34歲的瑞金被控過失殺人、40歲的柯林斯(Matthew Collins)和38歲的伯班克(Christopher Burbank)被控過失殺人和二級謀殺，陪審團經兩個多月審判，去年12月宣布三人無罪。

塔科馬市16日公布三名警察簽署的「自願離職」協議副本，警察局長摩爾(Avery Moore)同時宣布調查結果指出，案發當天無人違反當時的使用武力政策。

市經理保利(Elizabeth Pauli)聲明表示：「這些協議支持我們社區和塔科馬警局走上一條負責的建設性道路。」

司法部 可以針對侵犯聯邦公民權利提起訴訟，西雅圖聯邦檢察官辦公室上周表示正在審查此案；但審查範圍目前並未揭露。