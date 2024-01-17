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報復重列恐怖組織 青年運動再襲美貨船釀失火

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報復拜登政府重列恐怖組織 青年運動再襲美貨船釀失火

編譯盧思綸／即時報導
美國17日決定將青年運動重新列入「特別指定的全球恐怖分子」，該武裝團體幾小時後以神風無人機襲擊美國貨船「Genco Picardy」釀成失火，所幸未造成人員傷亡。(取自X)
美國17日決定將青年運動重新列入「特別指定的全球恐怖分子」，該武裝團體幾小時後以神風無人機襲擊美國貨船「Genco Picardy」釀成失火，所幸未造成人員傷亡。(取自X)

英國衛報報導，美國17日稍早決定將葉門叛軍青年運動重新列入「特別指定的全球恐怖分子」，不到幾小時，美國貨船「Genco Picardy」晚間行經亞丁灣東南約110公里處，遭青年運動以神風無人機擊中釀成失火，所幸火勢迅速被撲滅，並未造成人員傷亡，貨船繼續向下個停靠港航行。

此次攻擊明顯是報復拜登政府決議將其重新列為「特別指定的全球恐怖分子」（specially designated global terrorists）。

另外，華府官員表示將特別研擬針對青年運動的經濟制裁，盡量減少對3200萬葉門人的影響。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）向彭博資訊表示必須重新審視加大對伊朗相關代理組織的制裁力道。

青年運動首腦先前表示，只要以色列不再侵略加薩便會停止攻擊紅海商船，而英國和美國的任何制裁都將被當作是一種宣戰，青年運動外交部長阿列紀（Hussein Alezzi）說，「任何傷害葉門利益的舉措都將被視為是宣戰，而針對以色列船舶的行動也未必僅限於曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）。」

以色列 加薩 拜登

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