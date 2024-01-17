美將青年運動列恐怖組織 企業憂紅海航運長期中斷
美國周三（17日）將葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）重新列入恐怖組織名單，商界領袖警告，青年運動組織襲擊商船對紅海航運造成的破壞，可能會影響供應鏈達數月之久。
去年11月青年運動開始襲擊紅海區域內、他們認定與以色列有關的船隻，導致亞洲與歐洲之間的貿易放緩，引發主要大國關注，也是加薩地區以色列與巴勒斯坦哈瑪斯組織持續三個多月戰爭的升級。
青年運動當時宣稱，他們在紅海的攻擊行動，是為了聲援巴勒斯坦人，現在威脅要將襲擊範圍擴大到美國船隻，以報復美國和英國軍力發動的攻勢。
青年運動周三表示，他們用導彈直接命中美國籍Genco Picardy號散裝貨輪，這代表青年運動目前並未退縮。
在這之前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘貨船在亞丁東南60海里處，被「無人駕駛航空系統」擊中，引發大火，火災後來被撲滅。英國海事安全公司Ambrey則是說，被擊中的是一艘懸掛馬紹爾群島國旗的散裝貨輪，在亞丁灣向東行駛時遭到攻擊。
周三美國官員宣布，將青年運動列為「特定全球恐怖分子」（SDGT），以便切斷青年運動用來襲擊或劫持紅海航道船隻的資金和武器來源。
青年運動發言人告訴路透，仍將繼續襲擊駛往以色列的船隻，被列入恐怖組織名單不會影響其立場。
伊朗外長阿卜杜拉希揚強調，需要結束加薩的戰爭才能消除對紅海航運的威脅。他在達沃斯世界經濟論壇上說：「紅海的安全與加薩的形勢發展息息相關，如果以色列不停止在加薩的罪行，所有人都將受害。」
馬士基（Maersk）等大型航運公司都已指示旗下船隻避開紅海，數百艘商船改走繞行非洲的更長航線或暫停航行，直到船隻的安全得到保證，才考慮恢復紅海航線。
馬士基執行長柯文勝在達沃斯路透全球市場論壇上表示，「（紅海）是全球貿易和全球供應鏈最重要的動脈之一，現在已經堵塞了」。銀行業高階主管們也都擔心，紅海危機可能會造成通膨壓力，最終延後或逆轉原先市場所預期的央行降息。
海運顧問公司Drewry的世界貨櫃運價指數顯示，自12月初以來，運費已經上漲了一倍多，而保險業人士表示，行經紅海運輸的戰爭險保費也在上漲。
紅海航線占全球航運量的15%，是連接歐洲和亞洲的重要貿易通道。日本貿易商住友商事成為最新一家受到影響的公司，住友商事表示，在紅海的一些貨物已受到襲擊事件的影響。石油巨人沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）也說，青年運動若長期襲擊商船，將導致油輪短缺。
紅海危機亦對義大利港口造成嚴重衝擊，市場愈發擔憂如果危機長期持續，可能迫使企業更永久地避開地中海航運。義大利外交部長塔亞尼周三說，義大利希望歐盟成員國下周達成建立歐盟海上安全代表團的共識，以便代表團能盡快投入運作，強化安全保護。
船隻不走經紅海到蘇伊士運河的航程，改行繞過南非好望角的替代航道，可能要多花10-14天的航程。
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