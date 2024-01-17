美將青年運動列恐怖組織 企業憂紅海航運長期中斷

青年運動去年11月開始在紅海襲擊商船，美國17日重新將其列入恐怖組織名單。（路透）

美國周三（17日）將葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）重新列入恐怖組織名單，商界領袖警告，青年運動組織襲擊商船對紅海航運造成的破壞，可能會影響供應鏈達數月之久。

去年11月青年運動開始襲擊紅海區域內、他們認定與以色列 有關的船隻，導致亞洲與歐洲之間的貿易放緩，引發主要大國關注，也是加薩 地區以色列與巴勒斯坦哈瑪斯組織持續三個多月戰爭的升級。

青年運動當時宣稱，他們在紅海的攻擊行動，是為了聲援巴勒斯坦人，現在威脅要將襲擊範圍擴大到美國船隻，以報復美國和英國軍力發動的攻勢。

青年運動周三表示，他們用導彈直接命中美國籍Genco Picardy號散裝貨輪，這代表青年運動目前並未退縮。

在這之前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘貨船在亞丁東南60海里處，被「無人駕駛航空系統」擊中，引發大火，火災後來被撲滅。英國海事安全公司Ambrey則是說，被擊中的是一艘懸掛馬紹爾群島國旗的散裝貨輪，在亞丁灣向東行駛時遭到攻擊。

周三美國官員宣布，將青年運動列為「特定全球恐怖分子」（SDGT），以便切斷青年運動用來襲擊或劫持紅海航道船隻的資金和武器來源。

青年運動發言人告訴路透，仍將繼續襲擊駛往以色列的船隻，被列入恐怖組織名單不會影響其立場。

伊朗外長阿卜杜拉希揚強調，需要結束加薩的戰爭才能消除對紅海航運的威脅。他在達沃斯世界經濟論壇上說：「紅海的安全與加薩的形勢發展息息相關，如果以色列不停止在加薩的罪行，所有人都將受害。」

馬士基（Maersk）等大型航運公司都已指示旗下船隻避開紅海，數百艘商船改走繞行非洲的更長航線或暫停航行，直到船隻的安全得到保證，才考慮恢復紅海航線。

馬士基執行長柯文勝在達沃斯路透全球市場論壇上表示，「（紅海）是全球貿易和全球供應鏈最重要的動脈之一，現在已經堵塞了」。銀行業高階主管們也都擔心，紅海危機可能會造成通膨壓力，最終延後或逆轉原先市場所預期的央行降息。

海運顧問公司Drewry的世界貨櫃運價指數顯示，自12月初以來，運費已經上漲了一倍多，而保險業人士表示，行經紅海運輸的戰爭險保費也在上漲。

紅海航線占全球航運量的15%，是連接歐洲和亞洲的重要貿易通道。日本貿易商住友商事成為最新一家受到影響的公司，住友商事表示，在紅海的一些貨物已受到襲擊事件的影響。石油巨人沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）也說，青年運動若長期襲擊商船，將導致油輪短缺。

紅海危機亦對義大利 港口造成嚴重衝擊，市場愈發擔憂如果危機長期持續，可能迫使企業更永久地避開地中海航運。義大利外交部長塔亞尼周三說，義大利希望歐盟成員國下周達成建立歐盟海上安全代表團的共識，以便代表團能盡快投入運作，強化安全保護。

船隻不走經紅海到蘇伊士運河的航程，改行繞過南非好望角的替代航道，可能要多花10-14天的航程。