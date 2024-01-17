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川普手受傷？掌上多處紅色痕跡引關注

世界新聞網王若馨／即時報導
前總統川普17日手上的紅色痕跡清晰可見。(美聯社)
前總統川普17日手上的紅色痕跡清晰可見。(美聯社)

前總統川普周三離開紐約川普大廈，前往法院出席第二次的誹謗案審判時，手上多了幾處不明的紅色痕跡。

川普周三早上離開川普大廈時向媒體揮手致意，從照片中可看到，他的右手掌心、拇指及食指皆有紅色斑點。

目前尚不清楚這些紅色痕跡是傷口或是其他因素造成；「商業內幕」網站(Business Insider)嘗試聯繫川普競選團隊發言人，但尚未獲得回應。

從川普周二晚上在新罕布夏州的競選活動照片來看，當時他手掌上似乎還沒有這些痕跡。

網上已湧現許多對於這些紅色斑點的猜測及揶揄貼文，有人猜是番茄醬、紅墨水、燙傷，還有人猜測是性病或打高爾夫球引起的水泡。

「商業內幕」詢問了紐約市西奈山醫院皮膚科醫生蔡希納(Joshua Zeichner)，他表示川普手上的紅點可能是皮疹(rash)。

他說，造成皮疹的可能性很多，包括皮膚過於乾燥、水泡、沾到萊姆汁等等，「許多因素會造成皮疹，從感染、發炎到暴露於外在環境都有可能。」

回顧川普過去三天風塵僕僕的行程，他周一到愛阿華州參加共和黨黨團會議，周二回到紐約出庭後再前往新罕布夏州參加競選活動，周三又回到紐約出庭；這數州近日皆受到風雪及低溫天氣襲擊。

另外，「商業內幕」報導，周三庭審時，不滿的川普多次用手拍打桌面。

「我是唯一因這個企圖勒索案而受傷的人。」川普曾在真相社交平台(Truth Social)上的一篇貼文中寫道。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 新罕布夏州 紐約市

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