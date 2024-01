高速公路幽默電子標語讓司機分心 聯邦出手禁止

麻州一條高速公路上的電子標語「Use Yah Blinkah」。(美聯社)

高速公路上幽默的電子標語,相信大家都見過不少,多是以搞笑的方式提醒司機注意安全。然而,聯邦高速公路管理局最近發布新版手冊,指明不准各州公路再使用古怪的標語。

聯邦官員表示,各州有兩年的時間去管控高速公路上方電子標語牌顯示的訊息,各種語義模糊、提及流行文化,以及故意搞怪的訊息,可能會被司機誤解或者讓司機分心,因此將會在2026年被禁止。高速公路管理局還表示,訊息必須簡單直接,只能夠提醒關於前方車禍、極端天氣、交通堵塞的訊息;關於係安全帶、超速行駛的危害、酒駕危害等的安全訊息也可以顯示。

美聯社報導,肯定違規的標語,包括麻州 的「Use Yah Blinkah(注:用麻州/新英格蘭地方口音說『使用信號燈』)」、俄亥俄州 的「去見岳父母/公婆?開慢點,晚點到(Visiting in-laws? Slow down, get there late)」、亞利桑納州 的「手放方向盤上,別放吃的上(Hands on the wheel, not your meal)」。

其中,亞利桑納州就有高速公路上就有300個電子標語,過去七年期間,當州交通局每年都專門辦比賽去選出最搞笑最有創意的標語。去年,獲勝的標語之一是「我只是一個提醒司機打轉向信號燈的標語(I’m just a sign asking drivers to use turn signals)」。