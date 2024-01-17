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高速公路幽默電子標語讓司機分心 聯邦出手禁止

世界新聞網何卓賢／即時報導
麻州一條高速公路上的電子標語「Use Yah Blinkah」。(美聯社)
麻州一條高速公路上的電子標語「Use Yah Blinkah」。(美聯社)

高速公路上幽默的電子標語，相信大家都見過不少，多是以搞笑的方式提醒司機注意安全。然而，聯邦高速公路管理局最近發布新版手冊，指明不准各州公路再使用古怪的標語。

聯邦官員表示，各州有兩年的時間去管控高速公路上方電子標語牌顯示的訊息，各種語義模糊、提及流行文化，以及故意搞怪的訊息，可能會被司機誤解或者讓司機分心，因此將會在2026年被禁止。高速公路管理局還表示，訊息必須簡單直接，只能夠提醒關於前方車禍、極端天氣、交通堵塞的訊息；關於係安全帶、超速行駛的危害、酒駕危害等的安全訊息也可以顯示。

美聯社報導，肯定違規的標語，包括麻州的「Use Yah Blinkah（注：用麻州/新英格蘭地方口音說『使用信號燈』）」、俄亥俄州的「去見岳父母/公婆？開慢點，晚點到(Visiting in-laws? Slow down, get there late)」、亞利桑納州的「手放方向盤上，別放吃的上(Hands on the wheel, not your meal)」。

其中，亞利桑納州就有高速公路上就有300個電子標語，過去七年期間，當州交通局每年都專門辦比賽去選出最搞笑最有創意的標語。去年，獲勝的標語之一是「我只是一個提醒司機打轉向信號燈的標語(I’m just a sign asking drivers to use turn signals)」。

麻州 亞利桑納州 俄亥俄州

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