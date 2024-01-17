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德桑提斯剛拿下第2 支持他的「永不退縮」委員會開始裁員

記者顏伶如／即時報導
德桑提斯在愛阿華初選奪下第二。(路透)
德桑提斯在愛阿華初選奪下第二。(路透)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在愛阿華州共和黨黨團初選拿到第二名之後，雖然對接下來其他州選情展現自信，但支持德桑提斯的超級政治行動委員會(super PAC)「永不退縮」(Never Back Down)17日卻傳出開始裁員。

紐約時報引述知情主管透露，就在各界注意目光從愛州轉移到1月23日將舉行初選的新罕布夏州之際，「永不退縮」超級政治行動委員會17日對於顧問團隊、包商、行政人員都展開「檢討與縮編」。至於裁員規模有多大，目前則尚不明朗。

德桑提斯競選團隊表示，德桑提斯仍有機會在共和黨初選勝出，但在愛州初選取得壓倒性勝利的川普，過去兩天已經逐漸把批評砲火轉向前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)，新罕布夏州初選儼然成為川普與海理的一對一交手。

川普16日晚間在新罕布夏州亞金森(Atkinson)造勢活動中，批評海理在當地的民調支持度獲得「灌水」，因為民主黨員及自由派都在民調中支持海理。

愛阿華州初選期間，「永不退縮」超級政治行動委員會大手筆出錢出力為德桑提斯展開拉票行動，但15日開票結果，德桑提斯得票率大輸川普約30%。

報導指出，一名「永不退縮」主管證實裁員，並表示遭裁撤人員將可繼續領薪水到1月底。

「永不退縮」執行長華格納(Scott Wagner)發表聲明表示，將繼續為德桑提斯在南卡羅來納州、新罕布夏州等地舉辦造勢活動。

德桑提斯 新罕布夏州 川普

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