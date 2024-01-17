選舉年來了 納德拉、奧特曼及蓋茲這麼看AI風險

微軟執行長納德拉不認為AI會嚴重干擾選舉。美聯社

隨著全球近半數人口今年都將迎接全國大選，微軟 共同創辦人蓋茲、微軟執行長納德拉及OpenAI 執行長奧特曼 在出席世界經濟論壇（WEF）時，暢談AI的可能發展與風險。

彭博資訊報導，儘管這三人均嚴正看待AI對選舉的威脅，但對於是否會造成重大干擾卻看法分歧。納德拉略微淡化這項風險指出，「這不是第一次選舉遭遇假訊息或不實訊息、及及選舉干預等我們必須解決的實質挑戰」。

納德拉說，他樂觀看好AI的為摨，也認為各國對規範AI的共識更在成形，全球有必要對AI協調合作，設定共通的標準與適當的護欄。

奧特曼也認為AI不太可能大幅影響選舉，但認為會有更高的不確定性，「我不認為情況會與以往相同」，用以往的經驗面臨新挑戰，是個錯誤。在美國上次總統大選時，ChatGPT尚未問世，外界日益擔心生成式AI工具會能用於製造假訊息和假圖片，以不公平的方式左右選民思維。

奧特曼說，以微軟為最大股東的OpenAI，相當聚焦於降低旗下工具在政治上被錯誤利用的可能性。他也較不擔心選後政治對AI後續發展影響，「我相信無論本次大選發生什麼事，美國將會好好的。我也相信無論選後發生什麼事，AI也將會安然無恙。」

蓋茲則預測，生成式AI工具會讓「壞傢伙更有生產力」。在此同時，Salesforce執行長班紐夫則認為，社群媒體對民主國家帶來的風險，比AI還大，「政府官員沒有盡責任」。

蓋茲也預期，AI技術將在未來五年內為世人的生活帶來重大改變，看好AI將讓每個人的生活都變得更輕鬆，他認為OpenAI的GPT-4取得的進展十分驚人，「幾乎就像是讓一名白領當家教、提供健康建議、幫忙撰寫程式碼、協助處理技術支援電話」。