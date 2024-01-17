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批銀行「敲竹槓」…帳戶透支手續費將設限 可望低至3元

記者顏伶如／即時報導
（路透）
（路透）

拜登政府17日公布旨在限縮銀行收取帳戶透支手續費(overdraft fees)新規提議，調整後某些透支手續費金額可望降至3元。消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)指出，銀行每年靠著帳戶透支手續費大約賺進90億元。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，白宮與消費者金融保護局共同宣布的新規提議，將有助於減少消費者因為銀行帳戶透支而被收取的累計數十億元手續費。

拜登總統發表聲明指出，某些銀行長期收取高額帳戶透支手續費，有時候費用在30元以上，經濟處境最弱勢的美國民眾通常首當其衝，銀行則藉此增加收入。聲明中說：「銀行說這是服務，我說這叫敲竹槓。」

根據消費者金融保護局提議，銀行只能向客戶收取為帳戶透支提供服務時的實際成本，或遵循消費者金融保護局頒布的收費上限，取消目前常見的35元帳戶透支手續費。提議新規適用於資產超過100億元的銀行信用合作社(credit unions)，全美規模最大的175家金融機構均包括在內。

新規內容指出，如果銀行不願提供消費者金融保護局帳戶透支服務實際成本明細，可以直接採循消費者金融保護局頒布的收費標準，收費價格分3元、6元、7元及14元。

消費者金融保護局的提議新規在4月1日之前開放金融界及公共評論，規定預計2025年10月實施。

哥倫比亞廣播公司報導，一般預料銀行將全力抵抗新規，已有金融業者醞釀發動大規模遊說行動，未來即使新規正式上路，也可能面臨法律訴訟的挑戰。

業界團體「美國銀行家協會」(American Bankers Association)發表聲明說，消費者金融保護局的提議是把銀行手續費妖魔化、錯誤描述的最新手段，這些手續費受到嚴格規定且有清楚說明，長期調查一致顯示美國民眾相當重視且珍惜帳戶透支服務。

聲明中說，新規將使得銀行為消費者提供帳戶透支保護時面臨困難，包括周轉管道相當有限的民眾，「消費者金融保護局根本要對有實際需求的消費者取消帳戶透支保護」。

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