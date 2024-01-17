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獨立選民不喜歡他？川普全面制霸的泡沫恐在新罕州破滅

記者顏伶如／即時報導
新罕布夏州的川普支持者冒著嚴寒，出席造勢活動。(路透)
新罕布夏州的川普支持者冒著嚴寒，出席造勢活動。(路透)

前總統川普在愛阿華州共和黨黨團初選取得大幅領先的勝利之後，下一站新罕布夏州初選1月23日即將登場。政治專家說，新罕布夏州採公開初選制(open primary system)，獨立選民可以參加兩黨初選投票，川普一直高調聲稱勝券在握，倘若沒能在新罕布夏州取得一面倒的勝利，川普的泡沫便將破滅。

川普在愛州共和黨團初選得票率破50%，超越位居第二的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)約30%，前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)則以19%得票率排名第三。

各界矚目川普在新罕布夏州是否再度上演愛州的勝利模式。川普與海理16日晚間都在新罕布夏州舉辦造勢活動，德桑提斯則出席有線電視新聞網(CNN)的電視里民大會(town hall)。

新聞周刊(Newsweek)17日報導分析，新罕布夏州登記選民裡有42%為獨立選民，比率超過共和黨籍或民主黨籍選民；該州採公開初選制，獨立選民也能在兩黨初選投票。

政治評論員湯生(Jay Townsend)對新聞周刊指出，川普自稱勝券在握，還說不管其他人說什麼或做什麼，取得最後勝利的還是自己，因為多項民調顯示他保持大幅領先。

湯生指出，如果新罕布夏州的初選結果並不是川普獲得壓倒性勝利，那麼川普的泡沫便將破滅。

報導指出，海理雖在愛州初選只拿到第三名，在新罕布夏州卻甚受看好。民調顯示，獨立選民較喜歡海理，海理的「真實清晰民調」(RealClearPolling)平均支持度只差川普14%，海理還獲得共和黨籍新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)背書；而海理全國民調落後川普近50%。

有線電視新聞網(CNN)與新罕布夏大學(University of New Hampshire)本月稍早公布聯合民調顯示，已經退出共和黨初選的前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)有65%支持者表示，如果初選選票上沒有克利斯蒂的名字，將會改投海理。

湯生指出，整體而言，獨立選民普遍都不喜歡川普，政治立場則傾向中間派，新罕布夏州初選可能看到反對川普的獨立選民把握機會，宣洩對川普的不滿。

川普 新罕布夏州 民調

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