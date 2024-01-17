我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國凱特王妃動腹部手術 將住院兩周

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

為避免IRS稽查 企業願退還疫情稅收抵免 卻引發官司

記者顏伶如／即時報導
國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。（美聯社）
國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。（美聯社）

2020年疫情期間，國會為企業推出「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit，ERC)，後來卻傳出某些雇主詐騙與造假。國稅局(IRS)去年秋季宣布暫停受理新案申請，加強審查60萬件積案，12月更宣布雇主若退還八成補貼即可免遭稽查，如今則傳出有企業願意退還補貼，卻與代辦公司發生訴訟糾紛的案例。

「員工留任稅收抵免」為雇主提供每名員工最高2萬6000元抵稅，雇主必須在2020年、2021年為員工持續發薪。然而，國稅局針對「員工留任稅收抵免」展開稽核之後，數百案例遭犯罪起訴。專門為公司行號代辦「員工留任稅收抵免」、抽成20%補貼做為佣金的第三方機構，成為國稅局究責對象。

華爾街日報17日報導，佛羅里達州「殖民地批發公司」(Colonial Wholesale Distributing)是對代辦機構「ERC專家」(ERC Specialists)提告的至少四家客戶之一。「殖民地批發公司」透過「員工留任稅收抵免」計畫獲得300萬稅收抵免，願意依照國稅局新規退還補貼，卻被「ERC專家」指控積欠手續費43餘萬元。

號稱十分鐘就能完成代辦手續的「ERC專家」，過去幾個月對40多個客戶提告，指控理由都是拖欠代辦費用。

報導指出，因為「員工留任稅收抵免」計畫而衍生的官司越來越多。至少兩家企業已經對國稅局提告，一名知名代辦公司前任職員則將前任東家告上法院，指控違反聯邦勞工法。

類似「ERC專家」的代辦公司在疫情期間如雨後春筍般增加，自稱能幫小型企業及非營利組織代辦「員工留任稅收抵免」。

國稅局指出，涉嫌造假的「員工留任稅收抵免」補貼累計超過28億元，國稅局共計展開330件犯罪調查。根據兩黨國會議員16日達成的稅務協議，1月31日後將不再接受申請。

國稅局 疫情 華爾街

上一則

布林肯首度公開坦承 國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

下一則

法官問待決陪審員「是否覺得川普遭不公對待」 川普自己舉手

延伸閱讀

兒童抵稅福利 兩黨議員合推

兒童抵稅福利 兩黨議員合推
兩黨參眾議員合推兒童抵稅福利 希望未來幾周過關

兩黨參眾議員合推兒童抵稅福利 希望未來幾周過關
韓國打造全球最大半導體聚落 將延長稅收抵免

韓國打造全球最大半導體聚落 將延長稅收抵免
報稅季節／收到國稅局「自動催收通知」 快行動

報稅季節／收到國稅局「自動催收通知」 快行動

熱門新聞

芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

2024-01-10 16:44
一對來自法拉盛的夫妻做試管嬰兒卻生出白人男嬰，原來是診所烏龍，錯誤將其他夫婦的胚胎置入亞裔妻子體內。多年後官司終於落幕。圖為示意圖，非當事人。(路透)

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

2024-01-11 15:03
無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

2024-01-16 10:40
57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

2024-01-12 14:52
美國阿拉斯加航空5日發生一架波音737 Max 9客機起飛後不久門板飛脫，該架客機的駕駛艙門也在事故發生幾秒後突然打開，讓機組員大吃一驚。（路透）

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

2024-01-10 07:27
圖為墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客，非當事家庭。（路透）

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

2024-01-09 10:16

超人氣

更多 >
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案
侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票
77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩
爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手