極端低溫怎麼充電？電動車主嘆「冬天是大考驗」

電動車在低溫條件下，充電成為大問題。（路透）

電動車 已成為全球許多國家利用新能源的環保指標，並加速興建充電設施讓充電更方便，但當極度嚴寒來襲，電動車卻可能成為車主的絆腳石，在冰天雪地裡電量迅速減少，且無法充電。

根據科技新報報導，有特斯拉 車主表示，當室外氣溫降至19°F，他出門前發現車子電池電量只剩 40%就先充電，但充了 2 小時變化不大，而隨著溫度愈來愈低，充電效率愈來愈低，最後完全停止充電，他的車當時只有 19 英里的續航里程，因此被迫取消出行。

另一名在紐約的科技工作者也在社群反映特斯拉電量問題，直言「冬天對電車真的是一大考驗，零度以下 Model Y 連交流電 charging 都提示你必須先加熱電池，過去只有直流快充需要先預熱，造成整個充電速度大幅降低，車停在停車場如果採取哨兵模式 (sentry mode) 一整晚沒關，掉電可以掉到近 10%。」

由於鋰離子電池的化學性質，在低於冰點的條件下充電會導致鋰電鍍而損壞電池，因此在寒冷的天氣裡，充電過程會將一些時間用於將電池加熱到適當的溫度，因此需要更長的充電時間。低溫 下可用電量也會更少，一些電動汽車製造商為了保護電池，會限制在電動車電池溫度過低時可以使用的電池電量。

因此在寒冷氣候中開電動車，續航里程會大減。美國汽車協會 (AAA) 在冬季環境中測試特斯拉 Model 3，在 20°F 的天氣下，平均續駛里程減少 41%。

專家與車商都提供電動車車主在冬天最大限度延長寒行駛里程，包括不用車時隨時將車插上電源，保持車子溫度，還可設定出發時間讓車子預熱、電池先充電等。不過電池終究有極限。密西根大學能源研究所所長稱，電池就像人類，喜歡和人們一樣的溫度範圍，任何低於 40°F或高於 115°F 溫度，就不會發揮最佳性能。