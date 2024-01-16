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錯過就拿不到補助 維權團體促取消糧食券面談

記者顏伶如／即時報導
部分學生團體與維權組織向農業部陳情，要求取消俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」申請過程面談規定，因為面談對民眾造成負擔，導致有資格取得糧食的民眾拿不到補助。照片是一家超市可以用糧食券購物優惠的告示。（美聯社）
部分學生團體與維權組織向農業部陳情，要求取消俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」申請過程面談規定，因為面談對民眾造成負擔，導致有資格取得糧食的民眾拿不到補助。照片是一家超市可以用糧食券購物優惠的告示。（美聯社）

部分學生團體與維權組織向農業部陳情，要求取消俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)申請過程面談規定，因為面談對民眾造成負擔，導致有資格取得糧食的民眾拿不到補助。

美國廣播公司(ABC)16日報導，農業部發言人回應表示，正在研究陳情團體的要求。

「全國學生司法防衛陣線」(National Student Legal Defense Network)、「法律及社會政策中心」(Center for Law and Social Policy)、「加州學生援助委員會」(California Student Aid Commission)向農業部陳情指出，申請「糧食券」的面談規定應予取消。

「糧食券」是針對低收入家庭推出的食物補助計畫，全美約有4200萬人領取「糧食券」，平均每人每月領取金額約212元，每戶則約401元。

根據現行規定，民眾提出「糧食券」申領的30天內，州政府機關便會完成初步資格訪談，可能透過電話或面對面面談。符合某些收入規定的民眾，若有特殊需求，得以在7天之內獲得安排快速面談。農場季節工、移工以及某些特定家庭，也都符合快速面談資格。

面談過後，申請人將接到通知，說明可以領取「糧食券」的期限為何。當地政府機關主管「糧食券」發放的部門則負責與申請民眾接洽，說明如何辦理延長申請的後續步驟。

「營養補充援助計畫」在1978年成立時，農業部維持先前「糧食券」計畫的面談要求。農業部表示，面談有助於瞭解申請民眾的家庭狀況，並協助申請民眾瞭解這項計畫。

「全國學生司法防衛陣線」等團體則說，其實聯邦法規並未強制要求申請「糧食券」必須接受面談，目前的面談規定是已經過時的官僚窠臼。

根據2021年統計，加州洛杉磯郡(Los Angeles County)申請「營養補充援助計畫」的民眾當中，有31%因為錯過面談而遭被打回票。相對之下，因為資格不符而申請遭拒者只有6%。

統計顯示，勞工家庭與正在就讀大學、符合領取資格的民眾裡，高達40%因為錯過面談而拿不到「糧食券」。

糧食券 農業部 加州

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