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走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

世界新聞網尤昱程／即時報導
無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）
無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）

日前有網友在TikTok上傳了一部無證客穿越邊境大牆抵達美國的影片，因為畫面太過真實，影片上傳一個月已經累計了80萬的播放量。

@brooklyn46548

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♬ 光辉岁月 (Cover 黄家驹) - 黄智聪

這支影片以「進來的那一刻，激動的心情無法用言語表達」為標題，影片中可以看見，大批的無證客從邊境大牆的最邊緣處入境，人群中有成人有孩童，有人開心的向鏡頭微笑打招呼，也有人只顧著繼續往前走，配樂搭配著Beyond的「光輝歲月」讓這部影片格外有味道。

留言區許多網友留言為這些無證客加油打氣，「人各有志，估且不論結果，至少自己的生活自己決定，是好是壞自己承擔，祝福你們」、「祝福兄弟姊妹們，加油加油努力奮鬥，為你們高興」，然而也有網友並不看好這樣的決定表示，「激動什麼？不能吃苦，受氣，耐得住寂寞，可能連生存都是問題，加油吧，先別激動！」，「前途一片洗盤子 注意健康大佬們」。

此外，這短短75秒的影片也讓網友們討論起中國與美國生活水平的差異，許多人表示就算在美國刷盤子，賺的薪水也是在中國國內的好幾倍，怪不得這些人想要費盡千辛萬苦來到美國，反對者則表示，刷盤子賺得的月薪3000美金在美國根本沒有辦法存活下去。

大批無證客翻過圍牆抵達美國。（取自TikTok @brooklyn46548）
大批無證客翻過圍牆抵達美國。（取自TikTok @brooklyn46548）

無證客 TikTok

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