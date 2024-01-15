影像曝光…猶他州男子突破維安 爬進飛機引擎殞命

猶他州鹽湖城國際機場一名男子爬進飛機渦輪引擎後死亡，監視畫面曝光了男子的最後時刻。(擷自YouTube@FOX 13 News Utah)

猶他州 鹽湖城（Salt Lake City）國際機場1日發生一起離奇命案，一名男子爬進飛機渦輪引擎後死亡，如今監視畫面曝光了男子的最後時刻。

福斯新聞13台（Fox 13 Now）從機場部門獲得的新影片顯示，30歲的埃芬格（Kyler Efinger）提著鞋子跑向登機門，似乎在發現登機門已關閉後，他轉身朝向一名機場員工，而機場員工比了個結束的手勢；而後埃芬格跑向另一扇登機門，雖然用力拉扯仍無法打開，於是他憤怒地用鞋子捶打窗戶。

然而接下來的畫面顯示，他找到了另一個出口，一腳踢開安全門，然後跑下樓梯間。

下一段來自熱成像攝影機的影片，顯示埃芬格在停機坪上奔跑，朝著慢慢移動的飛機而去。

機場警方後來在飛機風扇區的進氣罩內，發現不省人事的埃芬格，經過急救後仍告不治。

據福克斯13台報導，埃芬格原本計畫從猶他州飛往科羅拉多州 丹佛市， 探望他生病的祖父。

「他被安檢人員攔下，錯過了他的班機，然後是一連串的電話，我就知道要出事了，」他的父親說，「這是他們說的狂躁階段。對他來說，顯然是最糟的一次。」

警方與聯邦航空管理局、國家運輸安全委員會和運輸安全管理局仍在調查這起違反安全規定和死亡事件。

影片來源：YouTube FOX 13 News Utah