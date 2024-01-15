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「他」與「她」都是 印度裔美國人政壇崛起

中央社華盛頓15日綜合外電報導
共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（前左）和海理（前右）都是印度裔美國人。（路透）
共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（前左）和海理（前右）都是印度裔美國人。（路透）

在今年總統參選人的眾多攻防中，最激烈的當屬拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和海理（Nikki Haley）間的競爭，這兩人正爭取共和黨提名，且皆為印度裔美國人。

法新社報導，拉馬斯瓦米甚至在電視辯論會中舉起標語，稱前南卡羅來納州（South Carolina）州長、前駐聯合國大使海理涉貪。海理則強力反擊，稱拉馬斯瓦米不值得她回應，並譴責他提起她的孩子。

人身攻擊在美國政壇屢見不鮮，海理和從未擔任民選公職的38歲企業家拉馬斯瓦米面臨著與前總統川普（Donald Trump）爭奪共和黨總統提名的艱鉅挑戰。

這兩人的共同點就是他們皆為印度移民的子女。在今年的選舉中，還有預計出現在選票上的副總統賀錦麗（Kamala Harris），她的母親來自印度，父親在牙買加出生。

印度裔美國人對於拉馬斯瓦米與海理間的競爭是否體現更大的社群緊張關係看法不一，但毫無疑問的是，印度裔美國人的政治地位比以往任何時候都要突出，而且他們越來越自豪地表明自己的身分。

前堪薩斯州（Kansas）州議員、「印裔美國人影響力」（Indian American Impact）聯合創始人戈亞爾（Raj Goyle）表示，美國的族群群體歷來都是在達到更高的舒適度和臨界質量才進入政壇。

戈亞爾說：「就政治而言，印度裔美國人實際上和其他移民群體相比更快取得成功。」

美利堅大學（American University）學者辛赫（Maina Chawla Singh）研究政壇上的印度裔美國人，她表示，這些候選人都在「探索」如何表達自己的身分。

她將印度裔美國人在政治上的崛起追溯至前總統歐巴馬（Barack Obama），因為當時他雇用許多印度裔美國人職員。

辛赫說：「印度裔美國人已在許多方面取得成功，這或許是最後要征服的領域。」

但儘管海理和拉馬斯瓦米等共和黨人引人注目，但印度裔美國人社群的選民大多將票投給民主黨。

印度 共和黨 移民

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