川普、海理愛州支持者 這一點最不同

打算在初選投票給川普的愛州選民大多是MAGA的支持者。(美聯社)

愛阿華州共和黨初選選前最後民調 顯示，選民是否支持「讓美國再度偉大」(MAGA)運動，前總統川普 及前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)支持者立場出現明顯對比；打算在初選投票 給川普的愛州選民當中，高達60%自認屬於MAGA運動的「超級支持者」(Ultra)或「固定支持者」(Regular)，打算投票給海理的愛州選民裡則有50%表示反對MAGA運動。

國家廣播公司(NBC)、「狄蒙紀錄報」(Des Moines Register)、有線電視業者Mediacom的選前最後聯合民調顯示，可能參加初選投票的愛州選民當中，有18%自認為MAGA運動的「超級支持者」，22%為「固定支持者」。對於MAGA運動持中立看法者有38%，另外17%受訪選民則反對MAGA運動。

統計顯示，在初選中把川普列為首要投票對象的愛州選民裡，自認為MAGA運動「超級支持者」有31%，「固定支持者」則有29%。

相對的，把海理視為初選首要投票對象的愛州選民當中，自認為MAGA運動「超級支持者」僅有5%，「固定支持者」則有6%，37%表示中立，50%則說反對MAGA運動。

支持佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的愛州初選選民當中，MAGA運動「超級支持者」(Ultra)或「固定支持者」合計24%，57%表示中立，17%反對MAGA運動。

這項聯合民調是在1月7日至12日間進行，針對705名共和黨初選選民完成調查，統計正負誤差3.7%之內。