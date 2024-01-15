我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

誰都搶不走…藍領福音教派為何死忠川普？

300萬移民積案待審 創新高…新無證客庇護申請最多

記者顏伶如／即時報導
墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客。（路透）
墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客。（路透）

美國廣播公司(ABC)15日報導，移民法院待審積案高達300萬件創下新高紀錄，其中絕大多數是新抵達美國的無證客庇護申請。

雪城大學(Syracuse University)非營利機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)彙整政府數據指出，非法入境之後向美國政府提出庇護申請的無證移民人數不斷刷新紀錄，移民法院待審積案也隨之增加，上個會計年度已超過100萬件，如今300萬件積案數量則是2019年間的三倍。

報導指出，法官、律師及移民權益倡議組織紛紛擔心，龐大積案數量將讓已經負荷沉重的移民法院制度變得無法運作，移民提出庇護申請之後，經常要等候數年才能擁有穩定的新生活，即使被裁定不得留在美國的移民，遞解出境的程序同樣耗時多年。

雪城大學教授柯契爾(Austin Kocher)說，邁阿密法院有26萬1000件移民驅逐待審案件，不但數量高居全國各地之冠，而且幾乎等同於10年前全國待審積案的總數。他說，邁阿密法院待審驅逐積案當中包括在美非法居留數十年的個案，但絕大多數是以害怕在祖國遭受迫害為由向美國政府提出庇護的新案。

無證移民在邊境地區遭查緝之後，通常在留下拘留紀錄之後，便收到前往移民法院出庭的通知。國土安全部將無證移民資料轉交司法部，司法部移民審查執行辦公室(Executive Office for Immigration Review)是移民法院的主管機關，負責安排出庭事宜。

「邁阿密大主教管轄區天主教法律服務中心」(Catholic Legal Services for the Archdiocese of Miami)執行主任麥克葛羅提(Randy McGrorty)指出，許多無證移民獲得釋放時，根本不知道接下來會出現哪些狀況。過去幾年，由於過去幾年大批無證移民前來尋求法律協助，「邁阿密大主教管轄區天主教法律服務中心」律師顧問莫拉(Miguel Mora)指出，提供服務包括協助移民了解法官審理時想知道哪些重點，服務中心同時協助法官讓審理作業變得更有效率，保障移民基本權益。

移民 庇護 司法部

上一則

德桑提斯、海理搶不走…藍領福音教派為何死忠川普？

延伸閱讀

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
嚴寒中強渡英吉利海峽 5名移民命喪法國海岸

嚴寒中強渡英吉利海峽 5名移民命喪法國海岸
1女2童溺斃…阻止聯邦幹員搭救渡河移民 美邊防官員批德州「不人道」

1女2童溺斃…阻止聯邦幹員搭救渡河移民 美邊防官員批德州「不人道」
移民專頁／提供虛假婚姻資訊 不利綠卡申請

移民專頁／提供虛假婚姻資訊 不利綠卡申請

熱門新聞

芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

2024-01-10 16:44
一名南韓籍女性在亞特蘭大遭一個宗教組織成員囚虐致死，震驚韓裔社區。圖為其中五名成年嫌犯，左起分別為Joonho Lee、Hyunji Lee、Gawon Lee、Joonhyun Lee、Eric Hyun。（美聯社）

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

2024-01-08 22:01
一對來自法拉盛的夫妻做試管嬰兒卻生出白人男嬰，原來是診所烏龍，錯誤將其他夫婦的胚胎置入亞裔妻子體內。多年後官司終於落幕。圖為示意圖，非當事人。(路透)

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

2024-01-11 15:03
圖為墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客，非當事家庭。（路透）

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

2024-01-09 10:16
57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

2024-01-12 14:52
美國阿拉斯加航空5日發生一架波音737 Max 9客機起飛後不久門板飛脫，該架客機的駕駛艙門也在事故發生幾秒後突然打開，讓機組員大吃一驚。（路透）

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

2024-01-10 07:27

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交
民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世