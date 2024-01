300萬移民積案待審 創新高…新無證客庇護申請最多

墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客。(路透)

美國廣播公司(ABC)15日報導,移民 法院待審積案高達300萬件創下新高紀錄,其中絕大多數是新抵達美國的無證客庇護 申請。

雪城大學(Syracuse University)非營利機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse,TRAC)彙整政府數據指出,非法入境之後向美國政府提出庇護申請的無證移民人數不斷刷新紀錄,移民法院待審積案也隨之增加,上個會計年度已超過100萬件,如今300萬件積案數量則是2019年間的三倍。

報導指出,法官、律師及移民權益倡議組織紛紛擔心,龐大積案數量將讓已經負荷沉重的移民法院制度變得無法運作,移民提出庇護申請之後,經常要等候數年才能擁有穩定的新生活,即使被裁定不得留在美國的移民,遞解出境的程序同樣耗時多年。

雪城大學教授柯契爾(Austin Kocher)說,邁阿密法院有26萬1000件移民驅逐待審案件,不但數量高居全國各地之冠,而且幾乎等同於10年前全國待審積案的總數。他說,邁阿密法院待審驅逐積案當中包括在美非法居留數十年的個案,但絕大多數是以害怕在祖國遭受迫害為由向美國政府提出庇護的新案。

無證移民在邊境地區遭查緝之後,通常在留下拘留紀錄之後,便收到前往移民法院出庭的通知。國土安全部將無證移民資料轉交司法部 ,司法部移民審查執行辦公室(Executive Office for Immigration Review)是移民法院的主管機關,負責安排出庭事宜。

「邁阿密大主教管轄區天主教法律服務中心」(Catholic Legal Services for the Archdiocese of Miami)執行主任麥克葛羅提(Randy McGrorty)指出,許多無證移民獲得釋放時,根本不知道接下來會出現哪些狀況。過去幾年,由於過去幾年大批無證移民前來尋求法律協助,「邁阿密大主教管轄區天主教法律服務中心」律師顧問莫拉(Miguel Mora)指出,提供服務包括協助移民了解法官審理時想知道哪些重點,服務中心同時協助法官讓審理作業變得更有效率,保障移民基本權益。