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誰都搶不走…藍領福音教派為何死忠川普？

德桑提斯、海理搶不走…藍領福音教派為何死忠川普？

記者顏伶如／即時報導
愛阿華州支持者參加川普造勢大會。(路透)
愛阿華州支持者參加川普造勢大會。(路透)

愛阿華州初選將檢測2016年讓川普拿下共和黨總統候選人提名的秘密武器，到了2024年是否依舊靈光：福音教派基督徒藍領選民的熱情支持。有線電視新聞網(CNN)分析，所有跡象均顯示福音教派迄今仍然力挺川普，川普有如鐵板一塊的福音教派基本盤，特別是沒有大學學歷者，競爭對手德桑提斯(Ron DeSantis)、海理(Nikki Haley)不易攻破。

2016年時，有著三次結婚紀錄、經營賭場的紐約房地產大亨川普，雖然先前對墮胎等議題立場傾向自由派，卻贏得大批福音教派基督徒白人選民支持而在共和黨初選脫穎而出，讓不少選舉專家大呼意外。沒有大學學歷的福音教派選民對川普尤其死忠。

CNN分析，初選較早登場的幾州，藍領福音教派這回對於勝負結果再度扮演關鍵角色，愛州便是一例。愛州初選結果將決定接下來共和黨初選舞台上，是否還有其他挑戰者對川普存有足夠威脅。

佛羅里達州州長德桑提斯初選選戰策略與2016年德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)挑戰川普的模式類似，寄望號召愛州當地規模龐大、立場保守的福音教派選民達到勝選目的。德桑提斯與克魯茲一樣，幾乎在所有文化議題都從極右派角度出發，對福音教派選民喊話重要政策不能相信川普，包括推出全國禁止墮胎令、限縮跨性別兒童與青少年參加學校體育活動或接受跨性別醫療等。

德桑提斯選舉團隊12日晚間宣布獲得愛州150位宗教界領袖背書。然而，CNN報導，德桑提斯如今在愛州初選的考驗，卻比2016年時克魯茲的境遇更顯艱難。

曾參加2000年共和黨總統初選、現任川普競選團隊宗教顧問的鮑爾(Gary Bauer)指出：「德桑提斯講的是他打算怎麼做，但民眾看到的是，川普已經為了這些議題實際上做了什麼。」

鮑爾說：「川普執政四年期間，即使有些事情來不及做，他還是一直積極推動。」

2008年的哈克比(Mike Huckabee)、2012年桑托榮(Rick Santorum)都因為獲得福音教派選民大力相挺而在愛州初選勝出，但兩人後來都沒能突破同溫層而有效爭取更多選民支持。德桑提斯若想在愛州贏過川普，必須搶下福音教派基本盤，困難度極高，因為川普聚焦美國認同(American identity)的議題操作，對沒有大學學歷的福音較派選民特別有吸引力。

華府智庫機構「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)創辦人兼主席瓊斯(Robert P. Jones)指出，川普炒作族教認同(ethno-religious identity)淋漓盡致，定調為身為美國人的核心價值，並且與共和黨員必須守護這些核心價值做出聯結，福音教派選民之間因此出現教育程度高低對川普支持熱度不同的區分。

川普 德桑提斯 共和黨

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