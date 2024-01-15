我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捨己救學生 愛州高中中槍校長搶救10天後不治

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫

共和黨初選登場…愛阿華5大看點：川普得票率？誰第2？

記者顏伶如／即時報導
川普被看好在愛阿華州初選中輕鬆勝出。(美聯社)
川普被看好在愛阿華州初選中輕鬆勝出。(美聯社)

共和黨初選首役15日登場，北極風暴降臨創下愛阿華州初選日氣溫最低紀錄。民調一路領先的前總統川普被看好輕鬆勝出，得票率是否能破50%則是觀察重點。佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)則爭奪第二名。

紐約時報15日分析，愛阿華州初選五大看點包括：

川普得票率能否突破50%？

愛阿華州共和黨初選向來勝負難料，2020年大選時民主黨就無法精準掌握共和黨的愛州初選結果。2012年，共和黨愛州初選鬧烏龍，宣布羅穆尼(Mitt Romney)險勝但其實桑托榮(Rick Santorum)才是第一名。川普在這回初選奪冠幾乎毫無懸念，剩下來的待解問題只是得票率能否過半。

紐約時報分析，愛州初選結果牽動著初選舞台是否縮小到剩下川普與另一名挑戰者的對決，從投票結果也能嗅出絕大多數共和黨初選選民是否仍忠心效忠川普。

誰將拿下第二名？

德桑提斯挾著龐大財力在2023年5月宣布加入共和黨初選，並說將在愛州初選打敗川普，帶領共和黨走出川普控制。然而，德桑提斯競選團隊運作不利，選情開高走低，海理聲勢則急起直追。海理原本把重點放在故鄉及新罕布夏州，愛州造勢較晚推出。

「狄蒙紀錄報」(Des Moines Register)、國家廣播公司(NBC)及有線電視業者Mediacom的選前最後民調顯示，川普支持度48%，海理、德桑提斯支持度各為20%、16%。如果海理在愛州初選保住第二名，對於新罕布夏州初選將有加分效果，同時擋下德桑提斯的勝利之路。

海理自稱能在大選勝出的推論是否維持不墜？

海理在愛州初選辯論結語中說，自己不但能在大選打敗拜登總統，而且還是大舉獲勝，讓保守派重掌華府。哥倫比亞廣播公司(CBS)14日公布民調顯示，川普或德桑提斯與拜登對決時，都能獲得微幅領先，海理與拜登對決時則能以53%支持度穩定超越的拜登45%支持度。

哪些選民將參與投票？

受到酷寒天候影響，愛州多數地區15日晚間氣溫只有華氏負7度，路面結冰。哪些選民願意頂著惡劣天候完成投票，關係這場初選鹿死誰手。

其他候選人又將如何？

拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)支持度在8月間略有增加，後來又跌回個位數，最後民調為8%。賀勤森(Asa Hutchinson)、賓克利(Ryan Binkley)支持度都只有1%左右。

海理自稱將大勝拜登。(歐新社)
海理自稱將大勝拜登。(歐新社)

川普 共和黨 德桑提斯

上一則

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

延伸閱讀

共和黨總統初選登場 川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統

共和黨總統初選登場 川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統
紐時：受過大學教育的共和黨選民 回頭支持川普

紐時：受過大學教育的共和黨選民 回頭支持川普
共和黨愛州初選登場 川普民調大幅領先 海理獲前馬州州長背書

共和黨愛州初選登場 川普民調大幅領先 海理獲前馬州州長背書
ABC民調：川普多方面輾壓黨內對手 拜登支持率跌出新低點

ABC民調：川普多方面輾壓黨內對手 拜登支持率跌出新低點

熱門新聞

芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

2024-01-10 16:44
一名南韓籍女性在亞特蘭大遭一個宗教組織成員囚虐致死，震驚韓裔社區。圖為其中五名成年嫌犯，左起分別為Joonho Lee、Hyunji Lee、Gawon Lee、Joonhyun Lee、Eric Hyun。（美聯社）

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

2024-01-08 22:01
一對來自法拉盛的夫妻做試管嬰兒卻生出白人男嬰，原來是診所烏龍，錯誤將其他夫婦的胚胎置入亞裔妻子體內。多年後官司終於落幕。圖為示意圖，非當事人。(路透)

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

2024-01-11 15:03
圖為墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客，非當事家庭。（路透）

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

2024-01-09 10:16
57歲女子梅洛在桑休士敦堡陸軍基地（圖）擔任陸軍兒童及青少年服務財務計畫經理，卻成立空殼公司，詐騙軍方補助款逾1億元。(美國陸軍網站)

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

2024-01-12 14:52
美國阿拉斯加航空5日發生一架波音737 Max 9客機起飛後不久門板飛脫，該架客機的駕駛艙門也在事故發生幾秒後突然打開，讓機組員大吃一驚。（路透）

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

2024-01-10 07:27

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交
民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世