共和黨初選登場…愛阿華5大看點：川普得票率？誰第2？

川普被看好在愛阿華州初選中輕鬆勝出。(美聯社)

共和黨 初選首役15日登場，北極風暴降臨創下愛阿華州初選日氣溫最低紀錄。民調一路領先的前總統川普 被看好輕鬆勝出，得票率是否能破50%則是觀察重點。佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)則爭奪第二名。

紐約時報15日分析，愛阿華州初選五大看點包括：

川普得票率能否突破50%？

愛阿華州共和黨初選向來勝負難料，2020年大選時民主黨就無法精準掌握共和黨的愛州初選結果。2012年，共和黨愛州初選鬧烏龍，宣布羅穆尼(Mitt Romney)險勝但其實桑托榮(Rick Santorum)才是第一名。川普在這回初選奪冠幾乎毫無懸念，剩下來的待解問題只是得票率能否過半。

紐約時報分析，愛州初選結果牽動著初選舞台是否縮小到剩下川普與另一名挑戰者的對決，從投票結果也能嗅出絕大多數共和黨初選選民是否仍忠心效忠川普。

誰將拿下第二名？

德桑提斯挾著龐大財力在2023年5月宣布加入共和黨初選，並說將在愛州初選打敗川普，帶領共和黨走出川普控制。然而，德桑提斯競選團隊運作不利，選情開高走低，海理聲勢則急起直追。海理原本把重點放在故鄉及新罕布夏州，愛州造勢較晚推出。

「狄蒙紀錄報」(Des Moines Register)、國家廣播公司(NBC)及有線電視業者Mediacom的選前最後民調顯示，川普支持度48%，海理、德桑提斯支持度各為20%、16%。如果海理在愛州初選保住第二名，對於新罕布夏州初選將有加分效果，同時擋下德桑提斯的勝利之路。

海理自稱能在大選勝出的推論是否維持不墜？

海理在愛州初選辯論結語中說，自己不但能在大選打敗拜登總統，而且還是大舉獲勝，讓保守派重掌華府。哥倫比亞廣播公司(CBS)14日公布民調顯示，川普或德桑提斯與拜登對決時，都能獲得微幅領先，海理與拜登對決時則能以53%支持度穩定超越的拜登45%支持度。

哪些選民將參與投票？

受到酷寒天候影響，愛州多數地區15日晚間氣溫只有華氏負7度，路面結冰。哪些選民願意頂著惡劣天候完成投票，關係這場初選鹿死誰手。

其他候選人又將如何？