拜登下令空襲葉門 是否違法？

民主黨進步黨團前主席羅康納(Ro Khanna)批評拜登總統下令空襲葉門是違憲之舉。(美聯社資料照)

進步派民主黨 議員指控總統拜登 授權對葉門進行連夜空襲違反憲法，但專家表示，美國法律規定白宮有權發起有限度的外國軍事行動。拜登是否違法？路透就此問題予以解釋。

布魯金斯研究院（Brookings Institution）外交政策研究主任歐漢倫（Michael O'Hanlon）表示：「實際上並無強而有力的理由阻止拜登採取這種行動。」

拜登做了什麼？

美國和英國戰機、艦艇和潛艇，12日凌晨對葉門發動數十次空襲，藉此報復葉門叛軍「青年運動」（Huthi）對紅海航行船隻數個月的攻擊。由伊朗支持的「青年運動」宣稱，他們是回應現於加薩（Gaza）進行的戰事。

拜登政府向國會通報將要發動空襲，但並未尋求國會同意。

美國憲法怎麼說？

幾位批評拜登的進步派民主黨人指出，美國憲法第一條就規定戰爭的發起是要由國會授權，而不是總統，這是美國政治體系「制衡」的特色之一。

不過憲法第2條亦指定總統為武裝部隊總司令，賦予他在未經國會授權的情況下，若是出於防衛目的，可以使用武力。

支持拜登空襲葉門叛軍的人表示，針對美國駐伊拉克和敘利亞基地，以及對紅海航行商船的攻擊，進行回擊，這包括在防衛目的之內。

拜登是否違反戰爭權力法？

除了憲法規定外，武力的使用也受到國會1973年通過的「戰爭權力法」（War Powers Resolution）規範 ，此法係越戰後對於總統權力的制衡。

「戰爭權力法」要求在未宣戰、或沒有特定法律授權的情況下，軍事行動須在60天內終止。

它還要求總統在發動攻擊後，於48小時內要向國會提交報告，說明為何需要採取行動、行動的權力來源，以及對敵方行動的估計範圍和持續時間。

現在發生什麼事？

法律和安全政策專家表示，長期的反應取決於實際情況。如果與「青年運動」衝突沒有升高，同時政府隨時向國會通報，反彈可能就會比較小。

前國務院律師、危機組織（Crisis Group）美國分部高級顧問費努卡尼（Brian Finucane) 表示，「我認為現在判斷國會對此的反彈程度，為時尚早。」

他說：「我認為國會的反應可能會隨時間改變，特別是如果「青年運動」進一步襲擊紅海航運船隻，以及對葉門發動進一步攻擊。」

先例是什麼？

2020年，時任共和黨籍總統川普 （Donald Trump）在未向國會通報的情況下，下令攻擊巴格達機場，擊殺了伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），隨後國會通過一項限制總統戰爭權力的決議案。

川普對國會通過的這項決議案行使否決權，再加上此案未獲川普的共和黨同僚足夠支持，因此總統的否決無法推翻。

2011年，時任民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama）未經國會批准，授權對當時由格達費（Muammar Gaddafi）統治的利比亞進行空襲。

歐巴馬後來認為這項決定是他擔任總統時，所犯下最嚴重的錯誤。

美方攻擊導致格達費被推翻，但也使利比亞陷入嚴重不穩的局勢。