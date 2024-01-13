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美大選年空襲葉門叛軍 分析：拜登拚形象顧經濟

中央社華盛頓12日綜合外電報導
有報導分析，拜登(中)正在權衡政治利弊，希望對青年運動「硬起來」有助提升形象，背後也有經濟考量。(美聯社)
有報導分析，拜登(中)正在權衡政治利弊，希望對青年運動「硬起來」有助提升形象，背後也有經濟考量。(美聯社)

在美國選戰逐漸升溫之際，拜登總統批准空襲葉門叛軍「青年運動」。有報導分析，拜登正在權衡政治利弊，希望對青年運動「硬起來」有助提升形象，背後也有經濟考量。

法新社報導，81歲的民主黨人拜登會希望針對「青年運動」（Huthi）的空襲行動能讓他在國內外展現出硬漢形象，同時反擊前總統川普和其他共和黨人對他領導力的批評。

不過，在巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列後，中東局勢進一步惡化的風險將為拜登帶來沉重壓力，尤其他曾矢言要讓美國擺脫在中東「永無止境的戰爭」。

拜登在空襲行動後語氣強硬地表示，美國和盟邦已發出「明確訊息」，他們「不會容忍」青年運動進一步襲擊紅海航運。紅海是全球最重要的海上通道之一。

路透提到，拜登12日被記者問到是否會稱「青年運動」是「恐怖」組織時，他回答：「我認為他們確實是。」

他在賓州為競選連任跑造勢行程時告訴記者：「如果青年運動持續這種令人震驚的行徑，我們將確保我方對他們做出回應。」

在華府美利堅大學（American University）任教的馬丁（Garret Martin）告訴法新社：「我認為只要空襲仍有限度，對拜登來說就不會有政治上的幫助或傷害。」

馬丁說：「拜登不想被拖入另一場中東衝突，許多前總統也一樣。但如果他不採取任何行動，美國的威信將被視為受到挑戰。」

最終拜登的算盤可能取決於美國選民往往關心的兩個議題：是否出兵，以及經濟問題。

鑒於駐敘利亞和伊拉克的美軍近來一再受到伊朗代理人攻擊，若不對「青年運動」採取行動，可能會發出負面訊號。

但更大的問題可能是紅海具有全球經濟咽喉點的地位。

若「青年運動」持續攻擊紅海船隻、影響國際航運，恐導致糧食和汽油價格飆升，對美國消費者來說不是好事，可能進而影響拜登連任的希望。

馬丁說：「今年是選舉年，拜登政府對此事特別緊張也就不意外了。」

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