FAA延長停飛737 MAX 9 等待波音提供進一步數據

波音737 MAX 9飛機將持續停飛。（路透）

阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9飛機5日在飛行途中艙門掉落後，美國聯邦航空總署（FAA）要求同型號飛機停飛進行檢查。FAA今天說，所有波音737 MAX 9飛機將持續停飛，直到波音公司提供進一步的數據。

法新社說，美國聯邦航空總署在聲明中說：「為了美國旅客的安全，美國聯邦航空總署將持續讓波音737-9 MAX停飛，直到進行廣泛的檢查和維修，並審查所檢查數據。」

在1月5日發生的戲劇性事件中，從波特蘭起飛的阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1282 號航班在飛行途中因內嵌式艙門（door plug）掉落後緊急迫降，這起事故沒有造成人員傷亡。

美國聯邦航空總署已對這起事件展開安全調查，這是自2018年和2019年737 MAX致命墜機事故導致同款飛機長時間停飛以來，波音飛機首度發生飛行途中的重大飛安事故。

美國聯邦航空總署署長惠塔克（Mike Whitaker）說：「我們正在努力確保不會再發生這樣的事情。」

「我們唯一關心的是美國旅客的安全，在我們完全滿意波音737-9 MAX的安全性之前，它不會重返天空。」

美國聯邦航空總署說，在批准製造商提出的檢查和維修說明之前，需要波音公司提供更多資訊。

美國聯邦航空總署表示，「在審查第一輪40次檢查的數據之前，不會批准檢查和維修過程」。又說：「波音公司的檢查和維護說明詳盡無遺，我們感到鼓舞。」

美國聯邦航空總署今天稍早說，計劃加強對波音生產和製造的監督，包括審查其737 MAX生產線和供應商。

美國聯邦航空總署說，正在探討透過獨立第三方來監督波音的檢查工作。

惠塔克說：「現在是重新審查授權並評估任何相關安全風險的時候了。」

「737-9 的停飛以及近年來發現的多個與生產相關的問題，要求我們考慮各種選項來降低風險。」