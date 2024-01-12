愛阿華下周投票 川普似乎贏定了…這件事更重要

愛阿華州的川普支持者參加造勢活動。（路透）

路透12日表示，愛阿華州15日初選川普 似乎贏定了，但贏多少很重要，事關他能否在其他州繼續擊潰對手，一路贏到獲得共和黨 提名。

接下來23日新罕布夏州的初選，民調 顯示前駐聯合國大使海理的支持度緊追其後，落後的佛州州長德桑提斯只能寄望在愛阿華有黑馬表現，才能穩住繼續往前的腳步。

綜合各民調、計算平均支持率的FiveThirtyEight網站指出，川普8日在愛阿華的支持度達52%，贏海理和德桑提斯至少30個百分點。

川普團隊故意拿1988年共和黨在該州贏得初選的杜爾（Bob Dole）的往事， 比第二名的對手多拿12.8%選票，降低大家對川普贏得愛阿華州的期望值。

可是路透社訪問的四名政治分析家都說，川普確實需要如民調所顯示大贏對手30個百分點，才能挫傷海理的民調銳氣。

共和黨策士海伊（Doug Heye）說，川普部贏個15-20%的話，「王者」的氣勢就會受挫，海理或德桑提斯可能趁機崛起，重挫川普「一路贏到提名」的威望。「他贏不了那麼多的話，說他風涼話的人就會不吝提出他的弱點。」

川普競選總部總幹事拉席維塔（Chris LaCivita）很有信心，中西部天氣雖冷，川普鐵票區選民的熱度一定不會讓人失望，但贏多少他不敢保證：「贏就是贏，反正沒人贏超過12.8個百分點過。」

投票率是一大變數。川普自己也怕選民看到他反正贏定了的民調數據，躲在家裡避寒不出來投票。

對他而言，海理的得票萬一衝高，也是一大風險。分析家說，如果她在愛阿華德票第二高，穩定「黨內老二」地位的話，新罕布夏選民可能會再助她一臂之力，奠定「男女、老中（生代）」對決的基礎。

CNN與新罕布夏大學合作民調顯示，川普在該州只贏海理7個百分點，今日美國報、波士頓環球報和薩佛克大學合作民調則肯定川普享有20個百分點優勢。

維吉尼亞大學選舉分析家康迪克（Kyle Kondik）說，即使海理在新罕布夏打敗川普，川普仍是贏得提名的「看好」人選。