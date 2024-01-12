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更慷慨…拜登又減免學貸 這些人「餘債取消」

拜登又減免學貸 這些人「餘債取消」…共和黨批「買票」

記者張聲肇/即時報導
(美聯社)
(美聯社)

拜登總統12日表示，學貸不滿1.2萬又已分期償付10年以上的人，2月起餘債取消。本辦法原定7月實施，拜登說為了讓欠債人減輕負擔，特地提早實施。

要豁免這項學貸，得先登記參加名為SAVE的學貸減免計畫。教育部說，目前不清楚有多少人符合2月取消餘債的資格。

拜登去年為數百萬欠學貸的人減免最高2萬元餘債時，也宣布SAVE計畫。最高法院已經裁定他不能大規模減免學貸，但已在分期還債的人，政府仍有行政權限區隔處理，國會共和黨議員去年企圖透過通過立法或決議的手段阻擋，但企圖失敗。

如今，拜登反而加速免學貸動作，共和黨自然惱火，說他為了2024年連任，使出「政策買票」手段。眾院教育與勞工委員會主席佛克斯（Virginia Foxx，共和黨-北卡州）說，學貸烈火已熊熊燃起，拜登這招只會火上加油。

最新的減免辦法比過去根據目前收入情況減免的辦法更慷慨，把免除餘債的條件，從已分期償還20-25年，縮短為10年，不符免繳餘債資格的人，每月償還額也予降低。

當年學貸額超過1.2萬的人，仍有減免餘債的機會。超過1.2萬的每1000元，從10年往上加一年，到達一定「分期償債」年限後，即可免償剩餘債務。大學學債償還年限最多20年，研究所學貸最多25年後，即可豁免償付餘額。

2月起免付餘額的受惠人主要是讀社區大學的人，教育部長卡多納說，新辦法的目的就是，讓社區大學欠下學貸的人享受到「歷來最快」的免債優惠，他們可以提早少背一項債務。

共和黨不滿這決策「嘉惠有大學學歷的有錢人」，犧牲「沒讀大學的納稅人，」也有人批評提早結束學貸負擔，是「走後門」實施社區大學免費政策。拜登確實鼓吹過這點，但不獲國會支持。

教育部說，下月起，會通知符合免繳餘額的人，符合資格但還沒登記SAVE計畫的人，也會收到通知。

學貸 拜登 共和黨

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