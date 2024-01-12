基礎建設須用美國貨 拜登想為充電站豁免又遭眾院否決

眾院11日晚間以209票對198票通過決議，推翻拜登為電動車充電站推出的「購買美國貨」豁免。（美聯社）

根據2021年通過立法，基礎設施必須符合「購買美國貨」(Buy America)規定，但拜登 總統為電動車充電站豁免，遭國會議員質疑納稅人稅金恐流入建造充電站的中國企業手中。豁免條款去年在參院遭到否決之後，11日晚間眾院 表決也以209票對198票打回票。

眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)發表聲明指出，投票反對的理由是，拜登推出支持中國的條款將傷害大手筆投資電動車製造的美國企業。她說，拜登為「購買美國貨」規定提供豁免，等於壯大了像中國一樣的美國對手，讓美國納稅人繳交稅金流到外國市場。

特凡尼克在聲明中說，拜登與其「美國最後」(America Last)政策很快便將讓納稅人稅金投資到中國製造的充電站，而不是投入美國製造的產品。她說，「購買美國貨」規定旨在保護美國企業、提升美國製造業，但拜登領導的親中政府卻無意配合。

眾院11日晚間以209票對198票通過決議，推翻拜登為電動車充電站推出的「購買美國貨」豁免。民主黨籍緬因州聯邦眾議員 高登(Jared Golden)、北卡羅來納州聯邦眾議員戴維斯(Donald Davis)與207名共和黨眾議員一起投下反對票。共和黨籍賓州聯邦眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)、加州聯邦眾議員麥克林托克(Tom McClintock)則與196名民主黨眾議員投票立場相同。

2023年11月，參院以50票對48票通過決議，否決拜登推出的「購買美國貨」豁免。

福斯新聞網(Fox News)報導，白宮已經表示拜登將否決國會決議。