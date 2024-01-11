內華達州選民納悶：為何收到共和黨初選選票上沒川普？

川普沒被列名2月6日內華達州共和黨初選選票上。(美聯社)

日前有內華達州 選民在X平台發文問道：「為何我收到的正式通訊選票上沒有川普 ？」哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，2月6日內華達州共和黨 初選選票上不但沒有川普，也沒有德桑提斯(Ron DeSantis)或拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)等，因為這幾位候選人選擇只參加2月8日的共和黨黨團內部初選。

法律評論員貝克(David Becker)指出，川普等候選人沒有列名2月6日內華達州共和黨初選，與憲法第14修正案的資格爭議無關，而是川普等人決定只參加2月8日的黨團內部初選，勝出者將在今年7月的共和黨全國代表大會(Republican National Convention)上，獲得內華達州黨團選舉人票。

2月6日登場的內華達州共和黨初選，選票上仍有海理(Nikki Haley)以及某些已經退出共和黨初選的黨內要角，包括前副總統潘斯(Mike Pence)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)。

內華達州州議會2021年通過兩黨支持提案，通過立法改變初選規則。提案最早是由內華達州民主黨部提出，因為2020年初選結果發生混亂，布塔朱吉(Pete Buttigieg)與桑德斯(Bernie Sanders)各自要求重新計票。黨團初選是由政黨自行舉辦，一般初選則由各州政府主辦並提供經費。