打擊芬太尼 中國公安部長王小洪與美國土安全部長視訊

中國公安部長王小洪與美國國土安全部長10日舉行視訊會議，討論毒品問題。圖為王小洪先前主持中國公安部學習習近平法治思想輔導報告會。（圖／取自中國公安部官網）

中國公安部長王小洪與美國國土安全部 長梅奧卡斯舉行視訊會議，雙方討論關鍵執法議題合作的重要性，包含打擊芬太尼等，釋出雙方最新的合作進展。

美國之音報導，梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）1月10日與王小洪舉行視訊會議，美國官方指出，與會者討論了在關鍵執法議題上合作的重要性，包括打擊芬太尼及其前體化學品等合成藥物的非法流通，方式是增加資訊分享並加強化學出口標準。

梅奧卡斯和王小洪視訊會議上還提到了中國對「天使 觀察」（Angel Watch）的支持，這是兩國持續打擊兒童性虐待和性剝削努力的一部分。此外雙方還討論了販運野生動植物的問題。

美國國土安全部指出，梅奧卡斯還提到了擴大美國政府與中國政府相應部門之間的業務聯繫點的重要性，並表示相信加強合作將為兩國在全球打擊非法藥物領域帶來切實成果。

中國公安部官網則尚未發布此次會晤消息。

此前2023年11月15日的舊金山拜習會，雙方同意成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作、恢復兩軍高層溝通、美國防部 工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；同意明年早些時候進一步大幅增加航班等。美國政府旋即於11月16 日宣布將中國公安部鑑定中心（Institute of Forensic Science, IFS）從制裁名單中刪除。

目前，中共軍委聯合參謀部參謀長劉振立2023年12月21日已經與美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）視訊通話；雙方也在1月8日至9日於華盛頓舉行第17次中美國防部工作會晤。中國民航局1月6日宣布，目前雙方航班每周63班，2024年將推動中美直航航班大幅增加。