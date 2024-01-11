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您算包商還是正式員工？拜登政府新規 影響數百萬勞工

記者顏伶如／即時報導
拜登政府本周頒布、今年3月將上路的新規將有明確定義，衝擊數百萬勞工權益，其中又以優步(Uber)、Lyft、DoorDash等以應用程式(app)為運作基礎的企業受到影響最明顯。(美聯社)
拜登政府本周頒布、今年3月將上路的新規將有明確定義，衝擊數百萬勞工權益，其中又以優步(Uber)、Lyft、DoorDash等以應用程式(app)為運作基礎的企業受到影響最明顯。(美聯社)

哪些人是獨立包商，哪些人算是正式員工，拜登政府本周頒布、今年3月將上路的新規將有明確定義，衝擊數百萬勞工權益，其中又以優步(Uber)、Lyft、DoorDash等以應用程式(app)為運作基礎的企業受到影響最明顯。

從事共乘服務駕駛、餐點外送的勞工是否屬於正式員工，爭議存在已久。優步、Lyft、DoorDash等業者把勞工視為獨立包商(independent contractors)，免於受到員工福利、失業補助等聯邦保護規範，過去幾年引發訴訟。

拜登政府9日宣布的新規3月即將上路，取代前總統川普任內舊規。華爾街日報分析，更多原本被歸類為獨立包商的勞工，將被畫入企業固定支薪行列，影響範圍橫跨醫療、餐廳、建築、交通運輸等產業。

不過，某些以應用程為運作基礎的業者表示，經營模式並不會出現立即改變，而且法院對於政府新規可能有不同解讀。優步發表聲明指出，新規並不影響100萬參加優步，以彈性工作方式賺錢的美國民眾。DoorDash表示，對於派送員歸類為獨立包商具有信心，新規不至於對企業運作造成影響。

根據新規，獨立包商與正式員工的畫分，取決於工作屬於固定或臨時性質、雇主對於績效表現掌握多少控制權，以及勞動者的工作對於整體企業運作扮演多少份量。

勞工部代理部長蘇維思(Julie Su)表示，新規對勞工歸類提供更清楚且一致的畫分標準。她表示，新規無意針對某個特定產業，不管任何行業都不至於出現大批勞工遭到重新歸類的狀況。

勞工部官員說，新規提案是在2022年10月拍板，開放公共評論期間共計收到5萬5000則意見。

工商團體普遍反對勞工部新規，美國勞工聯合會產業工會聯合會(AFL-CIO)則予支持。美國勞工聯合會產業工會聯合會在2022年曾表示，新規有助於保護勞工免於遭受雇主剝削。

勞工部 拜登 Lyft

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