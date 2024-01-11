無證客出庭通知爭議 最高法院裁決攸關遞解是否重審

前往葛蘭德河昱跨越美墨邊境的無證移民。(路透)

無證客移民 法院出庭通知爭議引發的「坎波斯-查維茲訴加蘭德案」(Campos-Chaves v. Garland)，最高法院審理結果攸關被下令遞解的案件是否重審。非法入境美國的無證移民提告指出，移民法院出庭通知的日期不明確，結果因開庭缺席而面臨驅逐。聯邦副總律師麥克勞德(Charles McCloud)則對大法官 指出，若裁定政府敗訴，遞解案件發回移民法院重審，待審案件將出現雪崩似爆增。

無證客遭查緝後通常會接到移民法院的出庭通知(Notices to Appear，NTA)，但通知上有時並未註明日期，或僅寫著「待定」(To be determined，TBD)。稍後寄出的第二份通知才有確定日期，但某些無證客則說沒收到第二份通知，導致錯過出庭，遭到移民法院做出遣返的缺席判決(in absentia)。

薩爾瓦多男子坎波斯-查維茲(Moris Esmelis Campos-Chave)2005年從美墨邊境渡過葛蘭德河(Rio Grande)非法入境之後，由於沒有接到第二份出庭通知而被下令遣返。另外兩名遭遇相同問題的無證客加入坎波斯-查維茲向美國政府提告。

在這起訴訟中代表美國政府的聯邦副總律師麥克勞德，8日在最高法院口頭辯論中對大法官表示，缺席判決驅逐案例在2021年有380件，2023年則增加到1萬1000件。

麥克勞德說，非常擔心最高法院裁決結果將導致成千上萬案件必須發回移民法院重審，待審案件雪崩似增加。他也說，未出庭的無證移民如果案件得以重審，對於如期出庭的無證移民來說，極不公平。

雖然大法官在口頭辯論中對於裁決方向出現不同看法，但普遍認同這起案件影響重大。保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)便提到，所有無證客遞解案例當中，將近三分之一是在缺席判決的狀況下裁定。

戈薩奇表示，出庭通知好像一份有權驅逐無證移民的空白文件，移民卻可能根本不了解意義為何，只注意到某個日期要前往某各地點報到，通知當中也未說明錯過日期的嚴重下場。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點