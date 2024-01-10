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川普遭爆曾嗆歐盟執委主席：歐洲出事美國絕不會相助

編譯盧思綸／即時報導
歐盟執委布勒東9日爆料，美國前總統川普嗆聲歐盟執委會主席范德賴恩，倘若歐洲遇襲，「美國絕對不會出手相助，北約死了」。（路透）
歐盟執委布勒東9日爆料，美國前總統川普嗆聲歐盟執委會主席范德賴恩，倘若歐洲遇襲，「美國絕對不會出手相助，北約死了」。（路透）

英國衛報報導，歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）9日爆料，美國前總統川普（Donald Trump）四年前曾當著歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）嗆聲，倘若歐洲遇襲，「美國絕對不會出手相助，北約死了」。

布勒東9日出席歐洲議會黨團「復興歐洲」（Renew Europe）活動時爆料，范德賴恩2020年出席世界經濟論壇曾與川普在場邊會面，當時遭當面嗆聲，「順便說一聲，北約死了，美國會走人，美國要退出北約」。

根據耶路撒冷郵報，川普加碼怒罵，「還有你們德國欠北約4000億美元」。范德賴恩曾擔任德國國防部長，川普抱怨的是德國多年來未達到北約規定國防預算需佔國內生產毛額（GDP）2％以上的標準。

布勒東在活動上反覆強調川普在2020年的發言是「一記警鐘」，並警告川普很可能回鍋當總統，因此「現在比起任何時候，我們都知道要自食其力」，「幾乎所有歐盟國家都是北約成員，當然我們有盟友，但我們別無選擇，只能大幅增加軍備開支，提前防範任何情況。」

布勒東準備在2月下旬提出一套「歐洲防衛投資計畫」（EDIP），所需經費可能達1000億歐元。

北約 川普 歐盟

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