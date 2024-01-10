南卡老夫婦陳屍家中 室內暖爐溫度逾千

一對住在南卡 斯巴達堡(Spartanburg)的夫婦6日被發現在家中死亡，當時室內暖爐溫度超過了1000度。

在WYFF電視台獲得的斯巴達堡警察局報告指出，警方於下午6時左右接到家人請求，前往Woodview Ave的一間房子。自3日以來，家人就沒有這對夫婦的消息。

根據新聞媒體報導，警方到達時，他們注意到所有的門都鎖著，但其中一扇窗沒有鎖。警察取下窗戶上的紗窗查看，發現這對夫妻死在臥室裡。

WYFF報導，該男子被發現躺在床上，而女子被發現癱坐在床邊的椅子上。調查人員表示，現場沒有任何打鬥或謀殺的跡象。

據WSPA報道，受害者為84歲的利特爾約翰 (Joan Littlejohn)和82歲的福勒(Glenndoow Fowler)。

媒體獲得的警方報告指出，消防人員在地下室找到了暖爐，並在關閉前讀取了其溫度，竟超過1000度。報告也指出，在消防人員打開門窗「約20分鐘」之後，室內溫度仍超過120度。

一名消防員在警方報告中表示，暖爐溫度太熱，看起來就像是地下室著火了。

醫護人員測量了罹難者的體溫，達到了至少106度。這是所使用的測量儀器可容許讀取的最高溫 度。

根據Mayo Clinic的資料，一般人平均體溫應在華氏97至99度之間。如果體溫超過104度，則「需要立即降溫並緊急就醫」。

斯巴達堡驗屍官克萊文格(Rusty Clevenger)辦公室表示，其疑慮在於「房屋內溫度為何如此高」，但並未發現任何謀殺跡象。警方表示，當時房屋內的二氧化碳含量並未超標。驗屍官辦公室表示「將繼續調查」此案。

根據CBS News報導，在與受害者家屬交談後，負責警官了解到，在家人見到罹難夫婦的最後一天，熱水器和暖爐「都壞了，家中變得太冷」。一家人最後「擺弄」(fiddling)了熱水器後，其餘人便離開了。