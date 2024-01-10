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邊境危機難辭其咎？共和黨眾議員推進彈劾梅奧卡斯

記者顏伶如／即時報導
國土安全部長梅奧卡斯。(歐新社)
國土安全部長梅奧卡斯。(歐新社)

2024年大選氣氛越來越濃，美墨邊境上個月再現非法入境潮，拜登總統面臨壓力。華盛頓郵報10日報導，共和黨籍眾議員現正加緊準備彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，彈劾理由包括「未貫徹國會通過法律」、「未善盡就職誓詞」。

彈劾梅奧卡斯在共和黨內醞釀已有一段時間，最新一波運作來自於極右派陣線對眾院共和黨團高層施壓。極右派要求共和黨高層以杯葛預算、聯邦政府可能關門為籌碼，達到修改移民法規的目的。眾議院國土安全委員會10日將第一次召開梅奧卡斯彈劾聽證會。

報導指出，共和黨是否正式提案彈劾梅奧卡斯，目前尚不明朗，但眾院國土安全委員會去年底在調查報告中批評梅奧卡斯「未貫徹國會通過法律」、「未善盡就職誓詞」。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)本周稍早表示：「我們調查發現，邊境危機的發生原因，顯然與梅奧卡斯的決策有關。」

梅奧卡斯8日在德州伊戈帕斯(Eagle Pass)邊境地帶視察時，則對共和黨批評提出反駁，並說國會應該提供更多經費以加強邊境管控資源、降低移民法院積案、打擊毒品走私，並且加速無證移民的作業處理、拘留與遞解等流程。

民主黨及某些法律專家則指出，共和黨眾議員發動彈劾梅奧卡斯是基於政治動機。

喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院教授特爾利(Jonathan Turley)9日在新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)投書指出：「沒把工作做好並不構成彈劾事由」。特爾利在文中寫道，並無證據顯示梅奧卡斯貪腐或犯下應該遭到彈劾的罪行。

特爾利指出，梅奧卡斯當然可以被批評實施開放邊境政策(open border policy)，但政策的起源其實是總統。

華盛頓郵報分析，某些支持彈劾梅奧卡斯的共和黨國會議員坦承，即使彈劾梅奧卡斯也無法解決邊境問題。

極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)成員、南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)9日表示，如果梅奧卡斯遭到彈劾下台，拜登可能找一個「更糟糕的人選」遞補部長空缺。

一批移民隊伍從墨西哥南部邊境的塔帕珠拉出發，一路向北朝美墨邊境前行。（美聯社）
一批移民隊伍從墨西哥南部邊境的塔帕珠拉出發，一路向北朝美墨邊境前行。（美聯社）

彈劾 共和黨 眾院

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