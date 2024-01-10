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阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

編譯周辰陽／即時報導
阿拉斯加航空編號AS1282的客機5日起飛後不久門板飛脫的事故，有位青少年乘客的襯衫在急遽減壓期間被扯了下來，隨後改坐到同機乘客巴雷特（左圖，右）的旁邊，兩人透過智慧手機交流，才撐過了剩下的痛苦航程。照片翻攝：WSFA
阿拉斯加航空編號AS1282的客機5日起飛後不久門板飛脫的事故，有位青少年乘客的襯衫在急遽減壓期間被扯了下來，隨後改坐到同機乘客巴雷特（左圖，右）的旁邊，兩人透過智慧手機交流，才撐過了剩下的痛苦航程。照片翻攝：WSFA

阿拉斯加航空編號AS1282的波音737 Max 9客機5日起飛後不久門板飛脫的事故，一位乘客向CBS新聞記者回憶，有位青少年乘客的襯衫在急遽減壓期間被扯了下來，隨後改坐到她的旁邊，兩人透過智慧手機交流，才撐過了剩下的痛苦航程。

AS1282乘客巴雷特（Kelly Bartlett）表示，事故發生之後的前幾分鐘「一團亂」。就在她把掉下來的氧氣面罩戴上時，有人跳過了她靠走道的座位。「我旁邊有個位在中間的空位，某人就像是跳過我，在中間的座位一屁股坐下來，抓起面罩戴上。就是這個孩子，他身上沒穿襯衫」。

巴雷特說，當時機上的一切就是混亂跟令人困惑，「我想，『你從哪來的？』。我不知道他為什麼坐在那裡，為什麼身上沒穿襯衫」。

不過，巴雷特很快就意識到，這位新的鄰座乘客來自機艙艙壁突然消失的那一排座位。因為兩人都戴著氧氣面罩，經由機身洞口吹進來的風聲又太大，導致他們無法透過對話交流，「所以，我用了手機上的筆記App，就打出『你受傷了嗎？』。因為我意識到，他來自發生在我後面的混亂，而我當時還不清楚」。

該名青少年回覆，自己的手臂有點劃傷，整個狀況「真是不可思議」與「謝謝你的好意」。

巴雷特跟青少年繼續一道用筆記App打訊息，並且得知對方今年15歲、名叫傑克。傑克跟他的媽媽坐在受事故影響那一排的中間與靠走道座位，「我不敢想像這件事對他和他媽媽來說有多可怕」。

巴雷特回憶，傑克跟媽媽在新座位分開來了，而他似乎很擔心，所幸母子在飛機著陸時重聚。自己也是青少年母親的巴雷特告訴記者，自己都不敢想像在那種情況下變成傑克，「差點被拋出飛機」。

巴雷特告訴記者，傑克的安全帶救了他的命，雖然丟了手機跟筆電，但她很高興事情沒有變得更糟，「我不敢想像在那種情況下當他的媽媽，她把他拉了回來，空服員接著幫他們找到了安全的座位，但太可怕了」。

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