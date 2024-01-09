台灣總統選舉前夕 議長會晤台駐美代表俞大㵢

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson，右）9日下午會晤中華民國駐美代表俞大㵢（左）。華盛頓記者張文馨／攝影

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）9日下午在國會議長辦公室會晤中華民國駐美代表俞大㵢 ；這是兩人首次會晤，強生沒談到台灣即將舉行的大選，而是說，美國會協助並捍衛台灣，嚇阻中國共產黨 和任何武力挑釁。

強生辦公室事前預告將會晤俞大㵢，並開放媒體在會前短暫採訪。

強生說，美國與台灣人民站在一起，對全球和美國來說，這都是非常重要的議題；美國欲協助台灣，捍衛台灣對美國來說非常重要；美國想要嚇阻中國共產黨及其任何武力挑釁。

強生表示，國會會與美國友人站在一起，也會支持民主；他表示，美台享有重要的關係，並打算持續強化。

俞大㵢則說，代表台灣政府與人民，向國會至上深深謝意，感謝國會兩黨議員長期以來的支持、強化台灣安全、捍衛台灣民主制度，並推動雙邊經濟夥伴關係；台美夥伴關係建立在自由與民主共同價值觀之上，期待持續與國會合作，強化台美堅若磐石的友誼。

俞大㵢與強生在簡短開場後，進入辦公室會談近半小時。

俞大㵢事後表示，這是初次見面，是一場禮貌性拜會，雙方主要談台美關係，持續爭取國會支持友台議案。

問到是否討論中國介入台灣選舉 ，或者會談觸及台灣選舉，俞大㵢都相當謹慎，只說強生祝福台灣選舉一切順利。