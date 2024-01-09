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樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

記者顏伶如／即時報導
圖為墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客，非當事家庭。（路透）
圖為墨西哥與美國邊境的等待闖關的無證客，非當事家庭。（路透）

委內瑞拉男子羅哈斯(Dyluis Rojas)與妻子帶著四名兒女展開穿越沙漠、叢林的偷渡跋涉，2022年6月進入美國境內，2023年6月提出庇護申請，只等待4個月便接到申請獲准通知，全家欣喜若狂。短短幾天後，另一封通知函於11月間寄達，告知申請已被駁回。專家表示，除非移民主管機關承認錯誤，否則羅哈斯全家的身份問題恐將拖延數年未能解決。

紐約時報9日報導，羅哈斯與妻子奧羅佩薩(Grisy Oropeza)踏上漫長的闖關之旅時，年紀最小的孩子出生僅5個月。2022年10月，羅哈斯收到通知函指出，庇護申請已獲美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)批准。羅哈斯與妻子對於很快就能工作，未來有機會申請綠卡而感到高興。

幾天之後，羅哈斯收到另一封通知函，信件註記日期與第一封相同，發信官員也是同一人，信中告知申請理由被「不足採信」(not credible)，庇護遭拒。一家六口頓時面臨遭到驅逐出境的風險，羅哈斯說：「我們等於一切歸零，必須重新開始。」

報導指出，為何出現內容完全不同的兩封通知函，哪一封通知函才算有效，目前尚不明朗，羅哈斯全家何去何從，命運未卜。

移民律師則說，羅哈斯案例極不尋常，但政府部門之間出現溝通失誤則頗為常見。

非營利機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)指出，庇護申請者通常要等候數年才會收到結果，全美各地法院庇護聽審等候出庭時間，目前平均約1429天。

報導指出，羅哈斯本周將在移民法院出庭。

免費代表羅哈斯全家打官司的移民律師裴瑞茲(Jose Perez)說，最好的結局是法院為羅哈斯全家撤案，移民局確認第一封信函效力，再次發出庇護申請獲准通知。

移民局 庇護 紐約時報

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