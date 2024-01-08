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奧斯丁瞞病川普喊「開除」 五角大廈：防長不會請辭

記者顏伶如／即時報導
美國國防部長奧斯丁瞞病風波持續延燒。(路透)
美國國防部長奧斯丁瞞病風波持續延燒。(路透)

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)元旦就住院卻保密到家，連拜登總統都被蒙在鼓裡，前總統川普在社群媒體發文點名開除奧斯丁。五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)回應表示，奧斯丁沒有請辭打算，「仍然盡忠職守擔任國防部長」。

川普7日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「失敗的奧斯丁部長有失專業，怠忽職守，應予立即革職。」

川普在發文中表示，奧斯丁神隱一周，就連身為老闆的拜登，都不知道奧斯丁人在何處。

川普指出，奧斯丁表現不佳，老早就該與密利(Mark Milley)雙雙遭到開除，尤其應該為了阿富汗撤軍負責，「那簡直是我們國家歷史上最丟臉的一刻」。

五角大廈對於奧斯丁住院細節並未多做說明，也未透露奧斯丁預計何時出院。

奧斯丁1日晚間住進華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)，賴德表示，住院原因是接受非急需(elective)手術引起併發症。

資深國防官員說，奧斯丁與拜登在奧斯丁住院之前，便批准了1月4日的美軍空襲巴格達，奧斯丁對於4日當天的行動也都知情。

賴德7日對福斯新聞網(Fox News)表示，奧斯丁2023年12月22日在華特里德接受非急需手術，當時為休假期間，隔天便出院返家，但元旦出現劇烈疼痛，住進華特里德加護病房。賴德說，住進加護病房除了醫療需要，另一層原因則是為了隱私考量及醫院空間安排。

奧斯丁 川普 拜登

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