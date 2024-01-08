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不再上教堂、質疑傳統體制…支持川普的福音教派選民 變了

記者顏伶如／即時報導
美國前總統川普在愛阿華州蘇郡一個活動中心舉辦選舉造勢活動。（美聯社）
美國前總統川普在愛阿華州蘇郡一個活動中心舉辦選舉造勢活動。（美聯社）

固定上教堂、政治立場保守的福音教派選民，過去曾在共和黨位居主導地位，紐約時報8日分析，前總統川普吸引的福音教選民則與以往有別，如此現象在白人選民當中尤其明顯，不再以上教堂、聚焦反墮胎等議題為主軸，而是晉升為一種文化及政治認同，覺得自己屬於受到迫害的少數基督徒，對傳統體制充滿懷疑，對川普無比尊崇。對川普來說，下周登場的愛阿華州初選，正是檢測能否掌握如此認同趨勢的考驗。

在吃角子老虎機遊戲廳擔任櫃台人員的67歲選民凱倫‧強生(Karen Johnson)，童年時期曾在路德教會獲得全勤獎，成年之後則在主日學授課。她的宗教信仰仍為福音教派基督徒，但已不再上教堂，覺得與上帝溝通不必經過教堂。強生收聽播客節目，收看以極右派及基督教觀點討論時事的YouTube頻道節目。在她心目中，川普是最重要的人物，因為能夠打敗正在破壞國家、肯定會下地獄的民主黨。

強生日前在愛阿華州東部準備參加川普造勢活動時受訪表示：「川普是我們的大衛(David)，也是我們的歌利亞(Goliath)。」

報導指出，白人福音教派基督徒數十年來向來力挺共和黨候選人，促使保守派文化議題成為共和黨政治核心價值，雷根(Ronald Reagan)與小布希(George W. Bush)都憑藉這股力量成為總統候選人並入主白宮；然而，從來沒有其他共和黨員像川普一樣，與福音教派選民之間建立了打破常規的密切關係。

曾經兩度離婚的川普，當選總統之前在宗教圈並不活躍。川普在2016年、2020年大選都獲得福音教派選民大力支持，通常被解讀為投桃報李的交易：投票川普好讓川普提名保守派大法官進入最高法院，達到廢除聯邦墮胎保護的目的，並且推動福音教團體的其他重點訴求。某些福音教派支持者將川普比喻為釋放了猶太人的居魯士大帝(Cyrus the Great)。

宗教學者則根據統計數據指出，如今福音教派選民已經與過去不同，固定上教堂在過去被視為虔誠福音教徒的條件，關注議題集中於救贖、傳教、堅持反墮胎等，如今則晉升為一種文化與政治認同，自認屬於受迫害的少數基督徒，懷疑傳統體制，川普則被視為崇高無比的人物。

川普 共和黨 墮胎

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