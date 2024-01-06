國會暴亂3周年 3名通緝犯在佛州牧場被捕到案

強納森．波樂克當時持武攻擊警察。（美聯社）

美國當局今天宣布逮捕3名通緝犯，他們與2021年1月6日國會大廈襲擊事件有關；前總統川普 的支持者攻擊國會大廈如今已屆3周年。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）聲明指出，強納森．波樂克（Jonathan Pollock）、奧莉薇亞．波樂克（Olivia Pollock）和賀勤森（Joseph Hutchinson）今天稍早在佛羅里達州的一個牧場被捕。

3嫌預定8日在佛州 中部城市歐卡拉（Ocala）的聯邦法院出庭。

這3人面臨多項指控，包括襲擊公務人員、妨害公務，以及在國會大廈擾亂安全秩序。

美國聯邦調查局先前曾指24歲焊工強納森．波樂克「據信持武，十分危險」，因此懸賞3萬美元，望各方提供有助於將他逮捕歸案的相關線索。

美國司法部 稍早的聲明則指出，27歲賀勤森涉及對多名警察拳打腳踢；根據當地媒體報導，強納森的姊姊、33歲奧莉薇亞曾以手肘攻擊一名警察，並試圖從另一名警察手中奪取警棍。

迄今為止，已有近1300人因涉國會大廈攻擊事件而被起訴；檢察官說這場動亂是場叛亂行動，目的是要讓川普繼續留在白宮。