我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

火箭軍貪腐惹火習近平？傳飛彈裝水而非燃料

艙門高空飛落 波音Max系列噴射飛機大打擊

國會暴亂3周年 3名通緝犯在佛州牧場被捕到案

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
強納森．波樂克當時持武攻擊警察。（美聯社）
強納森．波樂克當時持武攻擊警察。（美聯社）

美國當局今天宣布逮捕3名通緝犯，他們與2021年1月6日國會大廈襲擊事件有關；前總統川普的支持者攻擊國會大廈如今已屆3周年。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）聲明指出，強納森．波樂克（Jonathan Pollock）、奧莉薇亞．波樂克（Olivia Pollock）和賀勤森（Joseph Hutchinson）今天稍早在佛羅里達州的一個牧場被捕。

3嫌預定8日在佛州中部城市歐卡拉（Ocala）的聯邦法院出庭。

這3人面臨多項指控，包括襲擊公務人員、妨害公務，以及在國會大廈擾亂安全秩序。

美國聯邦調查局先前曾指24歲焊工強納森．波樂克「據信持武，十分危險」，因此懸賞3萬美元，望各方提供有助於將他逮捕歸案的相關線索。

美國司法部稍早的聲明則指出，27歲賀勤森涉及對多名警察拳打腳踢；根據當地媒體報導，強納森的姊姊、33歲奧莉薇亞曾以手肘攻擊一名警察，並試圖從另一名警察手中奪取警棍。

迄今為止，已有近1300人因涉國會大廈攻擊事件而被起訴；檢察官說這場動亂是場叛亂行動，目的是要讓川普繼續留在白宮。

川普 佛州 司法部

上一則

艙門高空飛落 波音Max系列噴射飛機大打擊

下一則

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

延伸閱讀

拜登選舉年首次演說 狂轟川普「鼓動國會暴亂、是失敗者」

拜登選舉年首次演說 狂轟川普「鼓動國會暴亂、是失敗者」
華男攜數十磅大麻酒駕 上州被捕

華男攜數十磅大麻酒駕 上州被捕
在咖啡店用洗手間慘遇「廁所爆炸」 佛州男子求償10萬

在咖啡店用洗手間慘遇「廁所爆炸」 佛州男子求償10萬
高藥價有解？FDA政策大轉彎 將批准佛州從加拿大直接買藥

高藥價有解？FDA政策大轉彎 將批准佛州從加拿大直接買藥

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

2024-01-05 13:29
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…