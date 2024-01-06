飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

5日，阿拉斯加航空一輛客機起飛後窗戶飛走(截取自TikTok用戶@vy.covers)

阿拉斯加航空公司昨天一架載有177人的班機起飛後，機上一扇窗戶與大塊機身遭吹走，最後緊急迫降俄勒岡州 。該航空公司隨後宣布，旗下波音（Boeing）737-9機隊暫時停飛。

法新社報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）執行長米尼庫奇（Ben Minicucci）在聲明稿中表示，在編號1282班機發生的事件後，「我們決定採取預防措施，暫時停飛我們波音737-9機隊的65架飛機」。

米尼庫奇說，「每架飛機必須在完成全面維護和安全檢查後，才能恢復載客服務」，預計檢查工作將在數日內完成。

An Alaska Airlines flight was forced to make an emergency landing last night after a panel blew out shortly after takeoff. Thankfully, no serious injuries were reported.



The airline has temporarily grounded its fleet of Boeing 737-9 Max aircraft. pic.twitter.com/tgnGe8thrI — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) 2024年1月6日

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）在社群媒體 X發文表示，編號1282班機5日下午5時左右自波特蘭國際機場（Portland International Airport）起飛，機組人員通報機艙壓力問題後，安全返航。

社群媒體流傳的照片顯示，飛機有一片窗戶被吹走，氧氣面罩從機艙天花板垂下。

乘客林克（Kyle Rinker）告訴美國有線電視新聞網（CNN），飛機起飛後不久，機上一片窗戶就被吹走。

他說：「事發非常突然，（飛機）才剛上升，窗戶/機身就不見，我是在看到氧氣面罩降下後才發現。」

另一名乘客告訴紐約時報 （The New York Times），她被巨響吵醒。

「我睜開雙眼，就看到氧氣面罩在我面前...我望向左側，發現部分機身已經不見」，她說，「當時腦中浮現的第一個念頭就是我死定了」。

5日，阿拉斯加航空一輛客機起飛後窗戶飛走。(截取自X用戶@AlexfromEW)

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）、聯邦航空總署及阿拉斯加航空都表示，正在調查這起事故。

阿拉斯加航空稍早發布聲明表示，飛機在事發後安全飛返波特蘭國際機場降落，機上載有171名乘客與6名機組人員。

聲明指出：「這種情況雖罕見，但我們的飛行機組人員受過良好訓練，做好準備能安全應付這種狀況。」

波音公司則在社群平台X發文表示，正在蒐集更多資訊，並有一個技術團隊待命支援調查。

米尼庫奇也在聲明中表示，阿拉斯加航空正與波音及監管人員合作，以了解事件始末。