我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

川普上訴遭科州法院禁止參加初選案 最高法院同意審理

貪汙開審前 全國步槍協會CEO拉皮耶辭職

記者張聲肇／即時報導
被控貪汙的全國步槍協會執行長兼執行副會長拉皮耶於審判開庭前三天，宣布將於月底辭職。(路透)
被控貪汙的全國步槍協會執行長兼執行副會長拉皮耶於審判開庭前三天，宣布將於月底辭職。(路透)

因貪汙罪遭紐約州檢察長起訴的全國步槍協會(NRA)執行長兼執行副會長拉皮耶(Wayne LaPierre)於審判開庭前三天，於5日宣布他將於月底辭職。

詹樂霞檢察長起訴他的罪狀是挪用數百萬元公款於私人用途，包括豪華出遊。同案被起訴的還包括NRA其他幹部。

現年74歲的拉皮耶自1991年以來長期主持NRA日常業務，是這個保守派團體聲色俱厲的代言人，曾經警告美國民眾「穿著軍靴的政府流氓」會到百姓家裡沒收槍枝；每次校園槍擊事件後，都極力提倡派武裝保全人員「保護」校園；並批評主張加強槍械管制的人，都是「利用校園悲劇取牟私利的」機會主義者。

不過，近年來NRA會員日減，財務頻頻出狀況，而他個人領導風格，以及金錢支出也迭受質疑。協會宣布，他辭職後，職務將由高階主管艾魯拉南丹(Andrew Arulanandam)暫代。

NRA前董事爵尼(Phillip Journey)指稱，協會內部早已腐敗不堪，拉皮耶的辭職於事無補。「老實講，盜用公款的人像多頭蛇，現在只抓到一頭。」法官出身的爵尼將在審判時出庭作證，並積極競選回任董事。

爵尼認為紐約檢察長掌握了充分證據，足以證明起訴有理。他說，拉皮耶一生有過不少豐功偉業，不幸以悲劇收場，「這是自作孽」。

詹樂霞說，拉皮耶等NRA領導人非法挪用了上千萬元協會經費，用於個人旅遊，餽贈親朋好友，或其他可疑花費。訴狀並列出被告利用公帑搭乘私人噴射機、雇用個人保鑣、受賄到非洲狩獵、享受遊艇招待等。

起訴書同時還敦請法官永遠禁止被告等一干人在紐約州非營利組織及慈善機構任職。

紐約州 槍擊

上一則

拜登展開2024年造勢 賓州演說狂轟川普「失敗者、有病」

延伸閱讀

紐約長老會醫院曝病人個資 賠30萬

紐約長老會醫院曝病人個資 賠30萬
拖延用戶退訂 紐約娛樂網站挨告

拖延用戶退訂 紐約娛樂網站挨告
貝瑞吉無證大麻店被勒令關閉 全州第9家

貝瑞吉無證大麻店被勒令關閉 全州第9家
無證運營加密幣交易 KuCoin允賠2200萬

無證運營加密幣交易 KuCoin允賠2200萬

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44
一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400℃高溫油鍋。（美聯社）

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

2024-01-02 14:55
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的
百歲人瑞仍有百萬積蓄 他的秘訣是…

百歲人瑞仍有百萬積蓄 他的秘訣是…