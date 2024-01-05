貪汙開審前 全國步槍協會CEO拉皮耶辭職

被控貪汙的全國步槍協會執行長兼執行副會長拉皮耶於審判開庭前三天，宣布將於月底辭職。(路透)

因貪汙罪遭紐約州 檢察長起訴的全國步槍協會(NRA)執行長兼執行副會長拉皮耶(Wayne LaPierre)於審判開庭前三天，於5日宣布他將於月底辭職。

詹樂霞檢察長起訴他的罪狀是挪用數百萬元公款於私人用途，包括豪華出遊。同案被起訴的還包括NRA其他幹部。

現年74歲的拉皮耶自1991年以來長期主持NRA日常業務，是這個保守派團體聲色俱厲的代言人，曾經警告美國民眾「穿著軍靴的政府流氓」會到百姓家裡沒收槍枝；每次校園槍擊 事件後，都極力提倡派武裝保全人員「保護」校園；並批評主張加強槍械管制的人，都是「利用校園悲劇取牟私利的」機會主義者。

不過，近年來NRA會員日減，財務頻頻出狀況，而他個人領導風格，以及金錢支出也迭受質疑。協會宣布，他辭職後，職務將由高階主管艾魯拉南丹(Andrew Arulanandam)暫代。

NRA前董事爵尼(Phillip Journey)指稱，協會內部早已腐敗不堪，拉皮耶的辭職於事無補。「老實講，盜用公款的人像多頭蛇，現在只抓到一頭。」法官出身的爵尼將在審判時出庭作證，並積極競選回任董事。

爵尼認為紐約檢察長掌握了充分證據，足以證明起訴有理。他說，拉皮耶一生有過不少豐功偉業，不幸以悲劇收場，「這是自作孽」。

詹樂霞說，拉皮耶等NRA領導人非法挪用了上千萬元協會經費，用於個人旅遊，餽贈親朋好友，或其他可疑花費。訴狀並列出被告利用公帑搭乘私人噴射機、雇用個人保鑣、受賄到非洲狩獵、享受遊艇招待等。

起訴書同時還敦請法官永遠禁止被告等一干人在紐約州非營利組織及慈善機構任職。