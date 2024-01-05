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拜登展開2024年造勢 賓州演說狂轟川普「失敗者、有病」

中央社／藍鈴5日電
拜登5日在賓州富濟谷附近一個歷史遺址發表演說。(美聯社)
拜登5日在賓州富濟谷附近一個歷史遺址發表演說。(美聯社)

拜登總統今天展開2024年競選連任造勢，對共和黨籍對手川普發動迄今最嚴厲的攻擊，他在一場大型演說中將川普和納粹德國相提並論，指控川普對民主構成威脅。

法新社報導，民主黨籍的拜登在2020年總統大選擊敗川普，今年11月大選兩人很可能再度對決。拜登在川普支持者攻擊國會大廈事件屆滿3年前夕的演說中，形容川普是「失敗者」且「有病」。

81歲的拜登告訴在場支持的聽眾：「他樂於犧牲我們的民主，讓自己掌權。」

拜登表示，川普這位兩度遭遇彈劾的前總統不僅煽動了國會大廈攻擊事件，這位地產大亨及其追隨者還在今年投票前擁抱「政治暴力」。

拜登還說：「他稱那些反對他的人是害蟲。他談到美國人的血脈被汙染，這與納粹德國使用的語言如出一轍。」

拜登今天選在賓州富濟谷（Valley Forge）附近一個具象徵意義的地點發表演說，這裡是美國國父華盛頓（George Washington）近250年前召集美軍對抗英國殖民統治者的歷史遺址。

拜登將自身描繪成美國體制的捍衛者，他警告，如果川普贏得第2個總統任期，民主本身就會面臨險境。

他說：「川普對民主的攻擊不僅是他過去的一部分事蹟，更是他未來保證會如此的作為。」

「我今天向你們做出神聖的承諾，未來將一如既往捍衛、保護和維護美國民主，這點仍會是我總統任內的核心大業。」

拜登指控川普嘲笑前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫遭人用錘子攻擊是「有病」，還稱川普是2020年大選的「失敗者」。拜登也抨擊川普給北韓領導人金正恩的「情書」，以及對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「讚美」。

川普競選陣營隨即反擊。發言人史帝芬．張（Steven Cheung）告訴法新社：「拜登將政府武器化以追擊他的最大政治對手並干預2024年大選，對民主才是真正的威脅。」

在拜登對川普展開全面正面攻擊之前，部分民主黨人曾批評他的競選活動起步緩慢。拜登在一些民調中落後於川普，在爭取連任前一年年末的支持率，與美國近年數任總統相比也是最差。

拜登將於8日繼續造勢，屆時將走訪南卡羅來納州曾於2015年發生白人至上主義者槍殺9名非裔教徒事件的教堂。

分析人士認為，今年美國總統大選競爭依舊激烈。但布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員蓋爾斯頓（William Galston）告訴法新社：「如果明天投票，拜登總統會輸。」

拜登 川普 美國總統大選

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