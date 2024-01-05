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愛阿華州高中槍手「受夠欺負」好友爆壓垮他的最後稻草

特派員黃惠玲／即時報導
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。圖為警方接報後抵達現場。路透
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。圖為警方接報後抵達現場。路透

儘管有關當局仍未提供愛阿華州達拉斯郡德梅因市(Des Moines)佩里高中(Perry High School)17歲槍手的可能動機，但根據巴特勒兩位友人以及她們母親的說法，巴特勒是一個很安靜的人，他多年來一直受到霸凌。

這起校園槍擊案槍手自戕身亡，另有六人中槍，其中一名六年級學生不幸死亡，其他五名傷者包括四名學生及該所高中校長馬伯格(Dan Marburger)，馬伯格女兒表示，她的父親曾試圖勸說槍手，讓其他學生有足夠時間離開。

巴特勒的朋友，兩名同為17歲的姊妹葉塞尼亞羅德.霍爾(Yesenia Roeder Hall)、卡米亞.霍爾(Khamya Hall)以及她們的母親亞莉塔(Alita)說，巴特勒從小學起就受到無情的霸凌，最近他的妹妹也開始受到欺負，整個情況就升級了。巴特勒的父母曾向學校反映此事，這也是壓垮巴特勒的最後一根稻草。

葉塞尼亞羅德向美聯社表示，「他(巴特勒)很痛苦，他累了，他受夠了這種欺負，他厭倦了這種騷擾」，葉塞尼亞羅德說，「在學校開槍是好主意嗎？不，當然不是。」

中槍者之一馬伯格的女兒克萊爾.馬伯格(Claire Marburger)4日晚間在臉書發文稱，他的父親接受了手術，目前情況穩定。

她還提到，父親是一個「溫柔的巨人」，給周圍的人帶來平靜及安心。她描述，「聽說父親試圖接近巴特勒並予以勸說，以分散其(槍手)的注意力，讓一些學生有足夠時間離開食堂」，她說，這一點都不奇怪，爸爸一直都是這樣的人。

她也要求人們對巴特勒的家人寬容，「我們不是我們孩子的錯誤和行為，也不是我們父母的錯誤和行為。」

愛阿華州 臉書 槍擊

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